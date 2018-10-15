259 Muhtar Daha PKK'lı Çıktı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 103 köy ve 156 mahalle muhtarının terör ile ilişkisi tespit edildiği için muhtarlık görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen terör örgütleri, yapılar,oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya ilişjisi bulunduğu tespit edilen, görevin hassasiyetiyle uyuşmayan eylemlerde bulunduğu belirlenen 103'ü köy, 156'sı mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emri ve talimatları doğrultusunda görevlerinden uzaklaştırıldı.

NİHAİ KARAR VERİLENE KADAR UZAKLAŞTIRILDILAR



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; ''uzaklaştırma kararının, adli ve/veya idari işlemlerin tekemmülü ve halihazırda yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedenleriyle haklarında nihai karar verilene kadar görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlar dikkate alınarak geçici bir tedbir olarak 442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunu'na istinaden verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

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