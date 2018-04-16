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25 Yaşındaki Atanamayan Öğretmen İntihar Etti

Aydın'da 25 yaşındaki Merve Çavdar, depresyon hapları içerek yaşamına son verdi. Çavdar'ın atanmasının gerçekleşmediği, işsizlikten dolayı bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.

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25 Yaşındaki Atanamayan Öğretmen İntihar Etti

Aydın'da 25 yaşındaki Merve Çavdar, depresyon hapları içerek yaşamına son verdi. Çavdar'ın atanmasının gerçekleşmediği, işsizlikten dolayı bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 23:14
25 Yaşındaki Atanamayan Öğretmen İntihar Etti

Aydın'da 25 yaşındaki Merve Çavdar, depresyon hapları içerek yaşamına son verdi. Çavdar'ın atanmasının gerçekleşmediği, işsizlikten dolayı bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.  

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Merve Çavdar, depresyon hapları içerek hayatına son verdi. İddialara göre 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan Çavdar'ın atanamadığı ve işsizlik sebebiyle uzun süredir bunalımda olduğu iddia edildi. Bugün saat 17.00 sıralarında Güzelçamlı Mahallesi sahilinde hayatına son veren Çavdar'ın sabah saatlerinde evinden 'İş bulmaya gidiyorum' diyerek çıktığı öğrenildi.Kıyıda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç kızın yaşamını kaybettiğini belirledi. Öğretmen Çavdar'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için  İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.04.2018 23:24
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