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25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı…

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonu çerçevesinde 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı…

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonu çerçevesinde 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

04 Eylül 2018 Salı 09:32
25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı…

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonu çerçevesinde 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları çerçevesinde FETÖ ile irtibatı belirlenen 25 üsteğmen ile ilgili gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla igili yazılı bir açıklama yaptı; 

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 15 ilde devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
üsteğmen gözaltı kararı
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