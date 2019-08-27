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25 Kişinin Öldüğü 317 Kişinin Yaralandığı Tren faciasında ihmal 416 gün sonra ortaya çıktı

Ulaştırma Bakanlığı 416 gün sonra 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Faciası raporunu yayınladı. Raporun ayrıntılarındaki önemli ipuçlarını gazeteci Mustafa Hoş, sosyal medya hesabından paylaştı...

25 Kişinin Öldüğü 317 Kişinin Yaralandığı Tren faciasında ihmal 416 gün sonra ortaya çıktı

Ulaştırma Bakanlığı 416 gün sonra 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Faciası raporunu yayınladı. Raporun ayrıntılarındaki önemli ipuçlarını gazeteci Mustafa Hoş, sosyal medya hesabından paylaştı...

27 Ağustos 2019 Salı 22:46
25 Kişinin Öldüğü 317 Kişinin Yaralandığı Tren faciasında ihmal 416 gün sonra ortaya çıktı

Ulaştırma Bakanlığı 416 gün sonra 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Faciası raporunu yayınladı. Raporun ayrıntılarındaki önemli ipuçlarını gazeteci Mustafa Hoş, sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımlarında, “Ulaştırma bakanlığı çorlu tren raporu bilirkişilerde olduğu gibi 25 insanın ölümüne neden olan ihmalleri normalleştirmeye çalışıyor” diyen Hoş, kazanın olduğu yerdeki toprak kaymasını bildirecek olan modern algılama sisteminin olmadığının raporda aktarıldığını yazdı.

Raporda “Modern algılama sistemi zaruri” ifadesi için ise Mustafa Hoş, “Bu yapılmış olsaydı insanlar ölmeyecekti” dedi.

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