24 Haziran Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanıyor?

27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi için Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Yurt genelinde sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 17.00'de sona erecek.

Kesin olmayan seçim sonuçlarının bugün saat 23.00 ile 00.00 arasında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili dün değerlendirmelerde bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, geçtiğimiz seçimleri örnek göstererek, "Geçen seçimlerde sonuçları aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak." ifadelerini kullanmıştı. Seçim yasakları gün boyunca geçerli olacak.

Seçim sonuçları açıklandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendireceğiz. Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirmeyi unutmayın.

KPSSCAFE - ANKARA