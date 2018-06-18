24 Haziran Seçim Anket Sonucu Açıklandı-Son Oy Oranları Belli Oldu

Türkiye seçim haftasına girdi. Anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı ve sonuçları açıklamaya başladı.

24 Haziran 2018 Pazar günü sandık başına gidecek olan millet, ülkenin kaderini belirleyecek. Kamuoyu araştırma şirketleri de, siyasi partiler gibi çalışmalarına hız kazandırdı ve kamuoyu araştırmalarını yapmaya devam etti.

Seçimler için gerçekleştirilen anketlerin sonuçları açıklanmaya devam ederken son sonuçlar GENAR'dan geldi.

GENAR Başkanı İhsan Aktaş; yaptığı son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın en az yüzde 51 alarak ilk turda seçimleri kazanacağını söyledi.

Aktaş, birçok bölgede binlerce vatandaş ile yüz yüze yapılan araştırmalarla oluşturulan elindeki son verilere göre; HDP'nin barajı geçmesi durumunda bile Cumhur İttifakı'nın tek başına iktidara geleceğini kamuoyuna duyurdu.

Akşam Gazetesi'ne konuşan ve seçim sürecine ilişkin açıklamada bulunan İhsan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz dönemlerde kritik birkaç seçim atlattık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 51 küsur bir oy vardı Erdoğan’ın almış olduğu ve o seçimi kazandı. Referandumda da 50 üzerinde bir bantta bitti. Referandum zor bir meseleydi. Bir ülkenin 100 yıllık alışkanlığını değiştiriyorsunuz. AK Parti bunu başardı. Şimdi Cumhurbaşkanı oyu düşse nereye kadar düşer. Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy alt baremdir. Bu anlamda birinci turda iş biter."

Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu aktararak açıklamasını sürdüren Aktaş şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı:

"Bu da normal almış oldukları vekile göre en az 20-30 avantaj demek. Meclis aritmetiği AK Parti’nin tek başına iktidar olacağı bir aritmetik ortaya çıkarır. B Bugünkü elimizdeki veriler bunu gösteriyor. HDP barajı geçse bile tek başına alacaktır."

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