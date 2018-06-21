24 Haziran 2018 Seçim Anketinin Sonucu Açıklandı

Seçime 3 gün kala son anket sonucu açıklandı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yaptığı anketinin sonucunda , 'Evet' diyenlerin oranının yüzde 51.3, 'Hayır' diyenlerin oranını ise yüzde 48.7 olacağını tahmin den Gezici, bu anketinde sonucu en yakın bilen şirket oldu. Anayasa değişikliği referandumunda sandıktan yüzde 51,41' lik oranda evet oyu çıkmıştı.

Gezici araştırma şirketi 24 Haziran 2018 günü gerçekleştirilecek olan seçimlere 3 gün kala son anketinin sonucunu yayımladı. Yayımlanan anketin çalışmalarının 16 ile 17 Haziran 2018 tarihleri arasında binlerce vatandaş ile yüz yüze yapıldığına yer verildi.

Araştırmada en çok dikkat çeken detay, Gezici'nin seçimlere katılım oranında rekor bir beklenti içinde olması. Buna göre 24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçime katılım oranının yüzde 90'ı aşması bekleniyor.

Gezici anketine göre Millet ittifakı oy oranı, yüzde 39,8 oranında gerçekleşirken, Cumhur İttifakının oy oranı ise yüzde 48,5 seviyesinde olacağına yer verildi.

Gezici'nin anketine göre, 24 Haziran'da partilerin oy oranları ise şu şekilde olacak:

16 ile 17 Haziran tarihlerinde yapılan ankette Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları ise şu şekilde verildi:

Yapılan ankette milletvekili seçimlerinde oy oranı şu şekilde;

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