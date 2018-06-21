Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

24 Haziran 2018 Seçim Anketinin Sonucu Açıklandı

24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri ile ilgili son anketin sonucu geldi. Referandumu en yakın bilen anket şirketlerinden olan Gezici şirketi, sonucunu kamuoyuna duyurdu.

banner396

24 Haziran 2018 Seçim Anketinin Sonucu Açıklandı

24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri ile ilgili son anketin sonucu geldi. Referandumu en yakın bilen anket şirketlerinden olan Gezici şirketi, sonucunu kamuoyuna duyurdu.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:30
24 Haziran 2018 Seçim Anketinin Sonucu Açıklandı

Seçime 3 gün kala son anket sonucu açıklandı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yaptığı anketinin sonucunda , 'Evet' diyenlerin oranının yüzde 51.3, 'Hayır' diyenlerin oranını ise yüzde 48.7 olacağını tahmin den Gezici, bu anketinde sonucu en yakın bilen şirket oldu. Anayasa değişikliği referandumunda  sandıktan yüzde 51,41' lik oranda evet oyu çıkmıştı.

Gezici araştırma şirketi 24 Haziran 2018 günü gerçekleştirilecek olan seçimlere 3 gün kala son anketinin sonucunu yayımladı. Yayımlanan anketin çalışmalarının 16 ile 17 Haziran 2018 tarihleri arasında binlerce vatandaş ile yüz yüze yapıldığına yer verildi.

Araştırmada en çok dikkat çeken detay, Gezici'nin seçimlere katılım oranında rekor bir beklenti içinde olması. Buna göre 24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçime katılım oranının yüzde 90'ı aşması bekleniyor.

Gezici anketine göre Millet ittifakı oy oranı, yüzde 39,8 oranında gerçekleşirken, Cumhur İttifakının oy oranı ise yüzde 48,5 seviyesinde olacağına yer verildi.

Gezici'nin anketine göre, 24 Haziran'da partilerin oy oranları ise şu şekilde olacak:

16 ile 17 Haziran tarihlerinde yapılan ankette Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları ise şu şekilde verildi:

Yapılan ankette milletvekili seçimlerinde oy oranı şu şekilde;

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAnket SonucuSeçim AnketiHaberAnket SonuçlarıGezici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Tolga 1 saat önce

Ya Allah aşkına Muharrem öncenin mitinglerinde ki kalabalığı görmüyorsun uzuzaydanmi gelip bu kalabalık 30 u geçtiği kesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Misafir 55 dakika önce

Anlaşılan araştırma şirketlerinide keklemişler.Akp en başta memurdan oy yerine hava alir.Digerlerini siz hesap edin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Erva 40 dakika önce

Anket şirketleri de hırsızlarla işbirliğinde önceki seçimi de tahmin etmiş o zaman sahtekarlığa onlarda şahit biliyor Allah a havale ediyorum elleri kurusun ebrehe gibi dilleri kurusun inşAllah firavun gibi olsun sonları çalanların bu millet yeter dedi artık TAMAM dedi neyin kfadı bu ölülere bile oy kullandırıyorsunuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İyi partili 32 dakika önce

İyi partiyi düşük gostererek akp ve mhp den gelecek oylarin önünü kesmek istiyorlar sandiklar aciklandiginda iyi parti kimseyi sasirtmasin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bakan Gül'den Önemli Uyarı. Dikkat Etmeyene Ağır Ceza Verilecek
Bakan Gül'den Önemli Uyarı. Dikkat Etmeyene Ağır Ceza Verilecek
Bir Şirket Daha Anket Sonucunu Açıkladı:
Bir Şirket Daha Anket Sonucunu Açıkladı:
2018 MSÜ Subay-Astsubay Tercih Sonuçları Açıklanıyor (MSB Personel Temin)
2018 MSÜ Subay-Astsubay Tercih Sonuçları Açıklanıyor (MSB Personel Temin)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim