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23 Nisan Resmi Gazete Az Önce Yayımlandı: Önemli Seçim Kararı

23 Nisan tarihli Resmi Gazete sayısı az önce yayımlandı. Yayımlanan kararda bir sandıkta oy kullanabilecek seçmen sayısına ilişkin bilgi verildi.

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23 Nisan Resmi Gazete Az Önce Yayımlandı: Önemli Seçim Kararı

23 Nisan tarihli Resmi Gazete sayısı az önce yayımlandı. Yayımlanan kararda bir sandıkta oy kullanabilecek seçmen sayısına ilişkin bilgi verildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:50
23 Nisan Resmi Gazete Az Önce Yayımlandı: Önemli Seçim Kararı

Son dakika kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan ve onaylanmasının ardından Başbakanlığa gönderilerek Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, seçimde bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısının belirlediği belirtildi.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 24 Haziran 2018 günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanabilecek.

Bu kapsamda, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım, döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı göz önüne alınarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi.

Köylerde ise seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

KARAR ŞU ŞEKİLDE;

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Son DakikaResmi GazeteHaberYsk
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