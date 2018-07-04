Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

23. Dönem POMEM (10 Bin Polis Alımı) Başvuru Süreci KPSS'den Sonra Başlayacak

23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine öğrenci alımı için başvuru süreci 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek KPSS'den sonra başlayacak. POMEM başvuru duyurusu ne zaman yayımlanacak?

banner396

23. Dönem POMEM (10 Bin Polis Alımı) Başvuru Süreci KPSS'den Sonra Başlayacak

23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine öğrenci alımı için başvuru süreci 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek KPSS'den sonra başlayacak. POMEM başvuru duyurusu ne zaman yayımlanacak?

04 Temmuz 2018 Çarşamba 20:02
23. Dönem POMEM (10 Bin Polis Alımı) Başvuru Süreci KPSS'den Sonra Başlayacak

23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine öğrenci alımı için başvuru süreci 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek KPSS'den sonra başlayacak.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından geçtiğimiz ay yapılan duyuruda 23. Dönem POMEM kapsamında önlisans ve lisans mezunu 10 bin öğrenci alımı için ön başvuru tarihleri ve sınava dair detayların 2018 KPSS'den sonra (22 Temmuz 2018) ilan edileceği belirtilşmişti. KPSS için 3 haftadan az bir süre kaldı. KPSS Takvimine ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi duyurusuna aşağıdan göz atabilirsiniz. 

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI RESMİ DUYURUSU

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar  22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İşte 2018 KPSS Takvimi 

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

  • ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

Devlet Personel Başkanlığı KPSS tercihleriyle ilgili tarihleri geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Buna göre KPSS 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme Tarihleri aşağıdaki gibi olacak: 

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.07.2018 20:07
Anahtar Kelimeler:
PomemPomem 23. DönemKPSSKpss Duyuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik Leyla'nın Ailesi Destek İstedi : 'İdam İstiyoruz'
Minik Leyla'nın Ailesi Destek İstedi : 'İdam İstiyoruz'
Aytun Çıray'dan Fahrettin Yokuş'a Tam Destek : Kimse Öküz Altında Buzağı Aramasın
Aytun Çıray'dan Fahrettin Yokuş'a Tam Destek : Kimse Öküz Altında Buzağı Aramasın
ÖSYM'den YKS Açıklaması Geldi 'İptal Yok'
ÖSYM'den YKS Açıklaması Geldi 'İptal Yok'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim