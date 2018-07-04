23. Dönem POMEM (10 Bin Polis Alımı) Başvuru Süreci KPSS'den Sonra Başlayacak

23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine öğrenci alımı için başvuru süreci 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek KPSS'den sonra başlayacak.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından geçtiğimiz ay yapılan duyuruda 23. Dönem POMEM kapsamında önlisans ve lisans mezunu 10 bin öğrenci alımı için ön başvuru tarihleri ve sınava dair detayların 2018 KPSS'den sonra (22 Temmuz 2018) ilan edileceği belirtilşmişti. KPSS için 3 haftadan az bir süre kaldı. KPSS Takvimine ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi duyurusuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI RESMİ DUYURUSU

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İşte 2018 KPSS Takvimi

2018 KPSS TAKVİMİ SINAV SINAV TARİHİ BAŞVURMA TARİHLERİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ* KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.) 22.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 28.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 29.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi ) 05.08.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Ön lisans 04.11.2018 28 Ağustos-12 Eylül 2018 29.11.2018 KPSS Ortaöğretim 07.10.2018 03-19 Temmuz 2018 08.11.2018 DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) 09.12.2018 09-17 Ekim 2018 04.01.2019

ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

Devlet Personel Başkanlığı KPSS tercihleriyle ilgili tarihleri geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Buna göre KPSS 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme Tarihleri aşağıdaki gibi olacak: