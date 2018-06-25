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2219 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları 4 Temmuz'da Sona Erecek

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli büro personeli ile iş meslek danışmanı alımı için başvuru işlemleri 4 Temmuz 2018 tarihine kadar devam edecek.

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2219 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları 4 Temmuz'da Sona Erecek

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli büro personeli ile iş meslek danışmanı alımı için başvuru işlemleri 4 Temmuz 2018 tarihine kadar devam edecek.

25 Haziran 2018 Pazartesi 22:31
2219 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları 4 Temmuz'da Sona Erecek

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli büro personeli ile iş meslek danışmanı alımı için başvuru işlemleri 4 Temmuz 2018 tarihine kadar devam edecek.

İŞKUR resmi internet sitesi, Devlet Personel Başkanlığı ve çeşitli basılı , görsel medya organlarından yapılan duyurularda personel alımına ilişkin, "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (DMK) 4/B maddesi ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde;  22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı ve 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Önlisans P93 Puanı esas alınmak suretiyle Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre Sözleşmeli Büro Personeli alımı,  22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı, yapılacaktır." denilmişti.

Başvurular www.iskur.gov.tr üzerinden başlamıştı. İlgili alım için başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarını yerine getirmesi gerekiyor :

BAŞVURU SÜRECİNE DAİR DETAYLI BİLGİ İSKUR.GOV.TR ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR. DİĞER ALIMLARI TAKİP ETMEK, ÖZEL SEKTÖR İŞ FIRSATLARINA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Elif 1 saat önce

Basvuru yapamiyoruz bile onlisans aktif bile degil.neye gore aliniyo peki ?

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