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22 Nisan 2018 EKPSS'de Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Nüfus Sayımı Tarihi Soruldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır? Sorusu EKPSS'de soruldu.

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22 Nisan 2018 EKPSS'de Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Nüfus Sayımı Tarihi Soruldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır? Sorusu EKPSS'de soruldu.

22 Nisan 2018 Pazar 12:03
22 Nisan 2018 EKPSS'de Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Nüfus Sayımı Tarihi Soruldu

SON DAKİKA! 2018 EKPSS'DE SORULAN SORULARLA İLGİLİ ADAYLARDAN YORUMLAR GELMEYE BAŞLADI.

22 Nisan 2018 bugün saat 10.00'da gerçekleşen EKPSS'de Türkiye'nin ilk nüfus sayımı soruldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nüfus sayımı 28 Ekim 1927 tarihinde yapıldı. İlgili tarihte yapılan sayıma göre ülke nüfusu 13 Milyon 648 bin iki yüz yetmiş olarak belirlendi.

Tarihimizin ilk nüfus sayımıysa 2. Mahmut tarafından 1831 tarihinde yapıldı. Söz konusu sayımda sadece müslüman erkekler sayılmıştı. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.04.2018 12:15
Anahtar Kelimeler:
EkpssEkpss Sorusu
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Ahmet 3 saat önce

Bazı ülkelerin basketleriyle kendi adlaridir. Cezayir'in başkenti de Cezayir'dır.

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