22 Nisan 2018 EKPSS'de Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Nüfus Sayımı Tarihi Soruldu

SON DAKİKA! 2018 EKPSS'DE SORULAN SORULARLA İLGİLİ ADAYLARDAN YORUMLAR GELMEYE BAŞLADI.

22 Nisan 2018 bugün saat 10.00'da gerçekleşen EKPSS'de Türkiye'nin ilk nüfus sayımı soruldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nüfus sayımı 28 Ekim 1927 tarihinde yapıldı. İlgili tarihte yapılan sayıma göre ülke nüfusu 13 Milyon 648 bin iki yüz yetmiş olarak belirlendi.

Tarihimizin ilk nüfus sayımıysa 2. Mahmut tarafından 1831 tarihinde yapıldı. Söz konusu sayımda sadece müslüman erkekler sayılmıştı.