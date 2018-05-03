21 Nisan 2018 MEB Ehliyet Sınavı Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 21 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Ehliyet Sınavı Sonuçlarına ilişkin beklenen duyuru geldi. MEB Ehliyet sınav sonuçları duyurusunu yayımladı.

21 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Ehliyet sınavı sonuçları 3 Mayıs (Bugün) MEB tarafından açıklandı. Adaylar sonuçlara http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php?SINAV_ID=AD9BDC7CC6F78E065D51F0AF7DFFBB3C adresi üzerinden erişim sağlayabilecekler. Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bir sorunun değeri, 2 puandır.

Diğer sınavlarda olduğu gibi adaylar tarafından verilen dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmüyor. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara göz atarak çalışma yapılabiliyor. MEB Ehliyet sınavında başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyorlar. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılıyor ve stajyer ehliyet almaya hak kazanıyorlar. Bir sonraki MTSKS 4 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

EHLİYET SINAV TARİHLERİ (2018)

Sınav tarihleri Sınav sonuç açıklanma tarihleri

- MTSKS-2 21 Nisan 2018 3 Mayıs 2018

- MTSKS-3 4 Ağustos 2018 16 Ağustos 2018

- MTSKS-4 20 Ekim 2018 1 Kasım 2018

- MTSKS-5 22 Aralık 2018 3 Ocak 2019

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