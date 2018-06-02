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21 Bir Kişinin Katıldığı Cumhurbaşkanı Seçimi Anketinde Son Durum

KPSSCAFE olarak geçtiğimiz gün başlattığımız seçim anketimizde bugüne kadar 21 bin kişi oy kullandı. Her takipçimizin 1 defa oy kullanabildiği anketin sonucuna gitmek ve ankete katılıp oy kullanmak için haberimizin devamına göz atabilirsiniz.

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21 Bir Kişinin Katıldığı Cumhurbaşkanı Seçimi Anketinde Son Durum

KPSSCAFE olarak geçtiğimiz gün başlattığımız seçim anketimizde bugüne kadar 21 bin kişi oy kullandı. Her takipçimizin 1 defa oy kullanabildiği anketin sonucuna gitmek ve ankete katılıp oy kullanmak için haberimizin devamına göz atabilirsiniz.

02 Haziran 2018 Cumartesi 14:09
21 Bir Kişinin Katıldığı Cumhurbaşkanı Seçimi Anketinde Son Durum

KPSSCAFE'nin seçim anketinde son durum.

Seçime 3 hafta kala en çok merak edilen konuların başında seçim anketleri konusu oldu. Vatandaşlar, 24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde anketlere göre aday ile partilerin oy oranlarını araştırmaya başladu. Biz de KPSSCAFE olarak geçtiğimiz hafta bir anket başlattık.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde 6 aday geçtiğimiz haftalarda belli oldu. 4 aday partilerinden aday olurken Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek 100 bin imza ile aday oldu.

Buna göre 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muahrrem İnce, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, HDP'nin Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş, Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek, seçimlerde Cumhurbaşkanı olmak için ter dökecek. Yüzde 50+1 oy barajını geçen adayın cumhurbaşkanı olacağı seçimler için başlattığımız anketimizde son durum şu şekilde;

ANKETE KATILMAK VE OY KULLANMAK İÇİN TIKLAYIN

PARTİLERİN OY ORANI

24 Haziran'da gerçekleşecek olan Milletvekil iseçimleri için başlattığımız anketimiz devam ediyor. Ankete gitmek için TIKLAYIN

43 bin kişinin oy kullandığı anketin sonucu şu şekilde;

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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