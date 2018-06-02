21 Bin Kişinin Katıldığı Cumhurbaşkanı Seçimi Anketinde Son Durum

KPSSCAFE'nin seçim anketinde son durum.

Seçime 3 hafta kala en çok merak edilen konuların başında seçim anketleri konusu oldu. Vatandaşlar, 24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde anketlere göre aday ile partilerin oy oranlarını araştırmaya başladu. Biz de KPSSCAFE olarak geçtiğimiz hafta bir anket başlattık.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde 6 aday geçtiğimiz haftalarda belli oldu. 4 aday partilerinden aday olurken Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek 100 bin imza ile aday oldu.

Buna göre 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muahrrem İnce, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, HDP'nin Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş, Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek, seçimlerde Cumhurbaşkanı olmak için ter dökecek. Yüzde 50+1 oy barajını geçen adayın cumhurbaşkanı olacağı seçimler için başlattığımız anketimizde son durum şu şekilde;

ANKETE KATILMAK VE OY KULLANMAK İÇİN TIKLAYIN

PARTİLERİN OY ORANI

24 Haziran'da gerçekleşecek olan Milletvekil iseçimleri için başlattığımız anketimiz devam ediyor. Ankete gitmek için TIKLAYIN

43 bin kişinin oy kullandığı anketin sonucu şu şekilde;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA