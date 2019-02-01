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2019 İl İl Türkiye Nüfusu! Türkiye'de Hangi ilin Kaç Nüfusu Var?

Türkiye nüfusu ile ilgili yapılan çalışmanın sonuçlarını paylaşan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), paylaştığı son verilerle nüfustaki artışı gözler önüne serdi. Yapılan araştırmalara göre 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Türkiye nüfusun 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaştı. Türkiye'de nüfus edenlerin sayısının 1 milyon 193 bin 357 kişi arttığının söylendiği verilere göre 2018 yılında nüfus artışının bir önceki yıla göre yüzde 2,3 daha fazla olduğu kayıtlara geçti.

2019 İl İl Türkiye Nüfusu! Türkiye'de Hangi ilin Kaç Nüfusu Var?

Türkiye nüfusu ile ilgili yapılan çalışmanın sonuçlarını paylaşan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), paylaştığı son verilerle nüfustaki artışı gözler önüne serdi. Yapılan araştırmalara göre 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Türkiye nüfusun 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaştı. Türkiye'de nüfus edenlerin sayısının 1 milyon 193 bin 357 kişi arttığının söylendiği verilere göre 2018 yılında nüfus artışının bir önceki yıla göre yüzde 2,3 daha fazla olduğu kayıtlara geçti.

01 Şubat 2019 Cuma 16:51
2019 İl İl Türkiye Nüfusu! Türkiye'de Hangi ilin Kaç Nüfusu Var?
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Türkiye nüfusu ile ilgili yapılan çalışmanın sonuçlarını paylaşan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), paylaştığı son verilerle nüfustaki artışı gözler önüne serdi. Yapılan araştırmalara göre 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Türkiye nüfusun 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaştı. Türkiye'de nüfus edenlerin sayısının 1 milyon 193 bin 357 kişi arttığının söylendiği verilere göre 2018 yılında nüfus artışının bir önceki yıla göre yüzde 2,3 daha fazla olduğu kayıtlara geçti.
 

TÜİK verilerine göre Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 12,4 iken, 2018'de binde 14,7'ye yükseldi.

Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017'de yüzde 92,5 iken, bu oran geçen yıl yüzde 92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.

Peki açıklanan verilere göre hangi ilde kaç kişi yaşıyor? Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul'da ikamet edenlerin sayısı kaça yükseldi? En az ikamet sayısının bulunduğu il hangisi oldu? İşte detaylar...

İl il Türkiye'nin 2019 nüfusu

Son Güncelleme: 01.02.2019 19:43
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