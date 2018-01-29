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2018'de İş İmkanı Azalacak ve Artacak Meslek Grupları (En Çok Hangi Alanda Eleman Alınacak?)

İŞKUR tarafından paylaşılan rapora göre, 2018'in Nisan-Mayıs döneminde Türkiye genelinde istihdamın yüzde 6,4 artması bekleniyor. En büyük artışınsa imalat, toptan ve parekende, ticaret ve inşaat sektöründe olması tahmin ediliyor.

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2018'de İş İmkanı Azalacak ve Artacak Meslek Grupları (En Çok Hangi Alanda Eleman Alınacak?)

İŞKUR tarafından paylaşılan rapora göre, 2018'in Nisan-Mayıs döneminde Türkiye genelinde istihdamın yüzde 6,4 artması bekleniyor. En büyük artışınsa imalat, toptan ve parekende, ticaret ve inşaat sektöründe olması tahmin ediliyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 21:33
2018'de İş İmkanı Azalacak ve Artacak Meslek Grupları (En Çok Hangi Alanda Eleman Alınacak?)
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2018'de İş İmkanı Azalacak ve Artacak Meslek Grupları (En Çok Hangi Sektör Eleman Alacak?)

İŞKUR tarafından paylaşılan rapora göre, 2018'in Nisan-Mayıs döneminde Türkiye genelinde istihdamın yüzde 6,4 artması bekleniyor. En büyük artışınsa imalat, toptan ve parekende, ticaret ve inşaat sektöründe olması tahmin ediliyor.

İŞKUR tarafından paylaşılan 2017 İşgücü Piyasası Araştırmaları raporunda göre sanatkarlar, ilgili işlerde çalışanlar, tesis makine operatörleri, hizmet satış elemanları açısından 2018 yılı iş beklentilerini karşılayabilir.  2018'de önceki yıllara göre istihdamın azalması beklenen meslekler Formacı (Çorap), Elektrik Tesisat ustası, işletmeci, Endüstriyel Ürün satış temsilcisi, Boyama Yıkama makinesi operatörü, traktör şoförü, Termik santral makinesi teknikeri, üst düzey yönetici ve bekçi. 

İŞKUR'dan konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede , "En fazla artış bekleyen sektör İmalat sektörü olmuştur. En fazla istihdam artışı beklenen meslekler Satış Danışmanı, İnşaat İşçisi ve Makineci (Dikiş) meslekleridir. En fazla istihdam azalışı Satış Görevlisi, Formacı ve Elektrik Tesisat Ustası mesleklerinde beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE - ANKARA

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Son Güncelleme: 29.01.2018 21:43
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