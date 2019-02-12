Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılında doğan bebeklere en çok konulan isimleri duyurdu. Türkiye'de geçen yıl doğan kız bebekler için Zeynep, erkek bebekler için Yusuf en fazla tercih edilen isimler oldu

2018'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılında doğan bebeklere en çok konulan isimleri duyurdu. Türkiye'de geçen yıl doğan kız bebekler için Zeynep, erkek bebekler için Yusuf en fazla tercih edilen isimler oldu

12 Şubat 2019 Salı 16:07
2018'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan bültene göre, 2018 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde, önceki yıllarda olduğu gibi kızlarda ‘Zeynep', erkeklerde de ‘Yusuf' isminin ilk sırada yer aldığı görüldü.

Adrese Dayalı Kayıt Sistemi sonuçlarına bakıldığında, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok tercih edilen isimler Elif, Defne, Ebrar ve Eylül olurken, erkek bebeklerde Yusuf'tan sonra en popüler isimler Eymen, Ömer Asaf, Miraç ve Ömer oldu.

İSTANBUL'DA KIZLARDA ZEYNEP, ERKEKLERDE ÖMER ASAF İSMİ İLK SIRADA

En büyük nüfusa sahip il olan İstanbul'da, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok Defne, Elif, Duru ve Ebrar isimlerinin tercih edildiği görüldü. Erkek bebeklere ise Ömer Asaf'tan sonra en çok verilen isimler Eymen, Yusuf, Ali Asaf ve Ömer oldu.

Ankara'da, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok tercih edilen isimler Elif, Defne, Duru ve Ebrar olarak belirlendi. Erkek bebeklere ise Eymen'den sonra en çok Ömer Asaf, Yusuf, Ömer ve Miraç isimleri verildi.

Nüfus büyüklüğünde üçüncü sırada yer alan İzmir'de, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok Defne, Elif, Duru ve Asya isimleri tercih edildi.

İzmir'de erkek bebeklerde ise Eymen'den sonra Çınar, Aras, Ayaz ve Emir en çok tercih edilen isimler oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.02.2019 22:00
Anahtar Kelimeler:
2018 bebeklere çok verilen isimler belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Akademisi'nden 2 Haber Sitesine Soruşturma!
Polis Akademisi'nden 2 Haber Sitesine Soruşturma!
Ankesörden kendini arayan uzman çavuş, FETÖ'den gözaltına alındı
Ankesörden kendini arayan uzman çavuş, FETÖ'den gözaltına alındı
Vergi Dairesi Memurundan Büyük Tezgah! İhbar Şebekesi!
Vergi Dairesi Memurundan Büyük Tezgah! İhbar Şebekesi!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim