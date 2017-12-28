2018'de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Artık Saatler Kaldı !

2018'de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yarın son kez bir araya geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna şimdiye kadar TÜRK-İş 1893 TL'lik teklifle gitmiş, bu teklif TİSK tarafından 100 TL'lik asgari ücret desteğinin de önümüzdeki yıl kesileceği belirtilerek reddedilmişti.

Bunun haricinde TİSK ya da Türk-İş 'in herhangi bir teklifi kamuoyu ile paylaşılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısında gerek işçi kesiminden gerekse işveren kesiminden fedakarlık beklenildiğini açıklamış, bu konuşma önümüzdeki dönemdeki asgari ücretin düşük bir zamla geçerli olacağı şeklinde yorumlanmıştı. Fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, açıklamasının çarpıtıldığını hükümetin her iki tarafında masadan memnun ayrılması için çalışma yürüttüğünü söylemişti. Asgari ücretle ilgili vatandaşların genel görüşü açlık ve yoksulluk sınırlarının dikkate alınarak bir zam yapılması.

AÇLIK SINIRI DİKKATE ALINMALI

Bilindiği gibi asgari ücret açlık sınırının oldukça altında yer alıyor. TİSK'se asgari ücretin belirlenmesinde sadece enflasyon rakamlarının değil, rekabet gücünün de hesaplanılması gerektiğini savunuyor. Yapılacak yüksek zamların istihdamı olumsuz etkileyeceğini öne sürüyor. Asgari ücretle ilgili son açıklama yarın yapılacak.

SON TOPLANTI YARIN GERÇEKLEŞECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Jülide Sarıeroğlu'nun başkanlık edeceği toplantı sonrasında hükümet önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti açıklayacak.

SİZCE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALIDIR?

Tahminler 1500 ile 1550 TL arasında bir rakamın telavuz edileceği yönünde. Peki siz asgari ücret konusunda ne düşünüyorsunuz? önümüzdeki yıl asgari ücret sizce ne kadar olmalıdır?

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