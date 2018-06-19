2018 YKS Sınav Yerleri için Bekleyiş Sürüyor (Baraj Puanları)

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler bu sene ilk defa uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ÖSYM'den yapılacak resmi duyuruya kilitlenmiş durumdalar.

Seçim dolayısıyla ileri tarihe alınan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 30 Haziran ile 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. YKS TYT 30 Haziran 2018 tarihinde, AYT 1 Temmuz 2018 Pazar günü gerçekleşecek. Yabancı Dil Testi de 1 Temmuz 2018 Pazar günü saat 15.45 'te başlayacak. ÖSYM'nin sınav yerleri konusunda kısa süre içerisinde bir duyuru yayımlaması bekleniyor. 30 Haziran 2018 ile 1 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'nin sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 31 Temmuz 2018 tarihinde öğrenilebilecek. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecek.

Meslek Yüksekokullarında bir program tercih etmek isteyen adaylar TYT'den en az 150 puan , lisans programı tercih etmek isteyenler ise en az 180 puan almak durumunda.

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