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2018 Survivor Damla Elendi mi? Acun'dan ve Damla'dan Açıklama (Survivor Damla Kimdir , Kaç Yaşında?)

2018 Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. finale doğru adım adım giderken geçtiğimiz hafta birleşme oldu ve takımlar bireysel olarak yarışmaya başladı. Ancak bi oyunda sakatlanan Gönüllüler takımından Damla'nın durumu belirsizliğini koruyor. Peki Damla Survivor'a veda mı edecek?

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2018 Survivor Damla Elendi mi? Acun'dan ve Damla'dan Açıklama (Survivor Damla Kimdir , Kaç Yaşında?)

2018 Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. finale doğru adım adım giderken geçtiğimiz hafta birleşme oldu ve takımlar bireysel olarak yarışmaya başladı. Ancak bi oyunda sakatlanan Gönüllüler takımından Damla'nın durumu belirsizliğini koruyor. Peki Damla Survivor'a veda mı edecek?

17 Haziran 2018 Pazar 14:00
2018 Survivor Damla Elendi mi? Acun'dan ve Damla'dan Açıklama (Survivor Damla Kimdir , Kaç Yaşında?)

TV8 ekranlarında yayımlanan ve her bölümü reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor'da bugün en çok merak edilen konu, Damla'nın Survivor'a sakatlığından dolayı veda edip etmeyeceği sorusu oldu.

Önceki akşam yayımlanan son bölümün ardından Survivor'un yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Survivor'un yayımlanan yeni bölüm fragmanında en çok dikkat çeken sahne, Damla'nın konuşma sahnesi oldu. Geçtiğimiz haftalarda ayağından sakatlanan ve ayağı alçıya alınarak yarışamayan Damla2nın kaderi bu akşam belli oluyor.  Yayımlanan yeni bölüm fragmanında ada konseyi düzenlendiği görülmekte ve konseyde ağlayarak konuşan Damla Can, 'Artık olmuyor' diyerek Survivor'a veda edeceğinin sinyalini vermektedir.

Acun Ilıcalı, Damla2nın sakatlığı ve Survivor'a devam edip etmeyeceği konusunda 'Damla için şu an çok iyi görüntü göremiyoruz. Survivor'dan sakatlanıp ayrılmak zorunda kalan yarışmacılar da oldu. Sağlıktan daha değerlisi de yok. Asla da oyna demeyiz. Sağlığınız çok çok önemli.' açıklamalarını fragmanda yapıyor..

DAMLA'NIN AÇIKLAMASI

Survivor'ın yayımlanan yeni bölüm fragmanında Damla da ada onseyinde bir açıklama yapıyor ve gözyaşları içinde, 'Artık iki gün üç gün neyse, biraz daha tedavi olup... Baktım olmuyor...' diyerek üzüntüsünü dile getiriyor.

Bu açıklamalara bakıldığında Damla'nın artık Survivor'da yarışamayacağı sonucu çıkarılıyor. ancak nahai karar bu akşam belli olacak.

DAMLA CAN KİMDİR? NERELİDİR?

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Damla, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almış ve başarılı performansı ile adından söz ettirmişti Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de vermekte olan Damla Can, aynı zamanda sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri topluyor.

27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele ediyor. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

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Son Güncelleme: 17.06.2018 14:08
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