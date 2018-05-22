2018 Son Seçim Anketi: Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için geri sayım devam ederken harekete geçen araştırma şirketleri, yaptıkları anketlerle halkın Cumhurbaşkanı ve parti seçimini sordu. Vatandaşlar ise 24 Haziran 2018 seçimleri için yapılan son anketlerin sonuçları araştırmaya başladı.

MAK Danışmanlık Şirketi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada son anketin sonucu kamuoyu ile paylaşıldı. Edinilen son dakika bilgilerine göre 13 ile 20 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşme ile yapılan anketin sonuçları belli oldu.

Binlerce vatandaşa 24 Haziran günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu hangi adaydan yana kullanacağı sorusunu soran MAK, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yapılan araştırma sonucuna göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 41.5 seviyesinde iken, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisinin oy oranı yüzde 21.5 seviyesinde gerçekleşti. Bu iki partinin yanı sıra MHP ve HDP'nin ise yüzde 8.5 oy alıyor... En büyük sürpriz ise İYİ Parti'yle alakalı...

İYİ Parti yüzde 8 gözüküyor... Kararsız seçmenlerin oranı ise yüzde 7.5...

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde...

"24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 48,5'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 22,5'i Muharrem İnce, yüzde 11,5'i Meral Akşener, yüzde 9' Selahattin Demirtaş, yüzde 2'si Temel Karamollaoğlu, yüzde 0,5 Doğu Perinçek cevabı veriyor. Kararsızların oranı ise yüzde 6...

- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,4

- Muharrem İnce: Yüzde 23,9

- Meral Akşener: Yüzde 12,3

- Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6

- Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2

- Doğu Perinçek: Yüzde 0,6

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