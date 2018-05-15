2018 Ramazan Başlangıcı Mesajları (SMS ve WhatsApp Resimli Ramazan Mesajları)

Ramazan ayı bu akşam kalkılacak sahurla birlikte başlıyor. Ramazanın başlayacak olması ile birlikte müslümanlar, din kardeşlerinin, akrabalarının ve yakınlarının Ramazan Başlangıcını kutlamak için mesaj aramaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak en güzel ramazan başlangıcı mesajlarına haberimizde yer verdik.

Sevdiklerinin ve yakınlarının Ramazan Başlangıcını kutlamak için resimli ve yazılı mesaj arayan vatandaşlar için en güzel mesajlara haberimizde yer verdik. İşte en güzel sözlü ve resimli mesajlar.

Ramazan ayı geldiği zaman Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı ve Nurlu Ramazanlar.

Besmele ile girdiğin Mübarek Ramazan Ayın; yine onun içindeki RAHMAN ve RAHİM sıfatlarının üzerine tecelli etmesi ve hayırlara vesile olması temennilerimle.

Sevgi söze dolarsa dua olur, o dua taşarsa dostluklar daim olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile.. Hayırlı Ramazanlar..

Rahmet, Mağfiret ve Bereket ayı tüm islam alemine hayırlı olsun. Allah nefsimizi terbiye ettiğimiz feyz dolu oruçlar tutmayı cümlemize nasip eylesin. Hayırlı ve nurlu Ramazanlar.

Mübarek Ramazan ayı; sana ve tüm islam alemine sıhhat ve selameti olan az yemeğe. Ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmaya. Dininin sıhhat ve selameti olan Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmayı nasip eylesin.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan, bizi açlıkla terbiye eden Ramazan ayınız Mübarek olsun.

Mübarek Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allah'tan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Mukaddes ve nurlu olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi gibi yaşayalım, soframıza bereket kabrimize merhamet, günahlarımıza tövbe dileyelim, Hayırlı ve Nurlu Ramazanlar.

Bir kez daha rahmet, bereket ve mağfiret ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruç tutmayı nasib eylesin. Hayırlı ve Nurlu Ramazanlar.

Başı rahmet, ortası merhamet, sonu ise cehennemden azad olan mübarek Ramazan ayının sizlere, ailenize ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan temenni ederim.

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