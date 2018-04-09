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2018 Nisan Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Personel Alımları (Asker, Memur, Sözleşmeli Personel ... )

Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımları ile ilgili siz değerli ziyaretçilerimizden gelen istekler doğrultusunda bu ayın ilgi çeken ilanlarını tek sayfada birleştirdik. Memur alımı, sözleşmeli personel alımı, askeri personel alımı ve daha fazlası...

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2018 Nisan Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Personel Alımları (Asker, Memur, Sözleşmeli Personel ... )

Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımları ile ilgili siz değerli ziyaretçilerimizden gelen istekler doğrultusunda bu ayın ilgi çeken ilanlarını tek sayfada birleştirdik. Memur alımı, sözleşmeli personel alımı, askeri personel alımı ve daha fazlası...

09 Nisan 2018 Pazartesi 22:22
2018 Nisan Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Personel Alımları (Asker, Memur, Sözleşmeli Personel ... )

Bu ay en çok takip edilen ilanlar Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan geldi.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NA ASTSUBAY ALINACAK

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın astsubay alımı yapacağına dair duyuru geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinden ve komutanlıkların sayfalarından yayımlanmıştı. Alımlar için başvuru şartları ve diğer detaylar jandarma.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ya da sayfanın altında bulunan başvuru kılavuzu linkine tıklayarak ilgili alımlara dair detaylara göz atabilirsiniz.

GÖÇ İDARESİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Bir diğer dikkat çeken ilan İçişleri Bakanlığı'nın Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı oldu.  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 335 Sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımla ilgili detaylı bilgiye erişim sağlamak için TIKLAYIN. İstanbul Üniversitesi 301 sözleşmeli personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı 240 sözleşmeli personel, Gazi Üniversitesi 209 Sözleşmeli Personel alımı ilanları da dikkat çeken ilanlardan oldu.

TÜM İLANLARA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN

MEMUR ALIMLARI, ASKERİ PERSONEL ALIMLARI, POLİS ALIMLARI VE DİĞER TÜM ALIMLARLA İLGİLİ DİĞER ADAYLARLA BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK VE TANIŞMAK İÇİN TIKLAYIN.

Bu ay DPB tarafından yayımlanan sözleşmeli personel ilanları aşağıdaki gibi oldu : 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.04.2018 22:28
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