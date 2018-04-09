2018 Nisan Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Personel Alımları (Asker, Memur, Sözleşmeli Personel ... )

Bu ay en çok takip edilen ilanlar Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan geldi.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NA ASTSUBAY ALINACAK

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın astsubay alımı yapacağına dair duyuru geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinden ve komutanlıkların sayfalarından yayımlanmıştı. Alımlar için başvuru şartları ve diğer detaylar jandarma.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ya da sayfanın altında bulunan başvuru kılavuzu linkine tıklayarak ilgili alımlara dair detaylara göz atabilirsiniz.

GÖÇ İDARESİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Bir diğer dikkat çeken ilan İçişleri Bakanlığı'nın Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı oldu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 335 Sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımla ilgili detaylı bilgiye erişim sağlamak için TIKLAYIN. İstanbul Üniversitesi 301 sözleşmeli personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı 240 sözleşmeli personel, Gazi Üniversitesi 209 Sözleşmeli Personel alımı ilanları da dikkat çeken ilanlardan oldu.

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Bu ay DPB tarafından yayımlanan sözleşmeli personel ilanları aşağıdaki gibi oldu :