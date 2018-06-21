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2018 MSÜ Tercih Sonuçları Neden Hala Açıklanmadı? Sonuçlar Saat Kaçta Açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubay alımı mülakat tarihleri ile tercih sonuçları bugün açıklanıyor. Takvime göre bugün açıklanması beklenen sonuçlar hala açıklanmadı.

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2018 MSÜ Tercih Sonuçları Neden Hala Açıklanmadı? Sonuçlar Saat Kaçta Açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubay alımı mülakat tarihleri ile tercih sonuçları bugün açıklanıyor. Takvime göre bugün açıklanması beklenen sonuçlar hala açıklanmadı.

21 Haziran 2018 Perşembe 15:15
2018 MSÜ Tercih Sonuçları Neden Hala Açıklanmadı? Sonuçlar Saat Kaçta Açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubay alımı tercih sonuçları bugün açıklanıyor.

Milli Savunma bakanlığı tarafından geçtiğimiz Mart ayı içinde yapılan MSÜ giriş sınavının ardından sonuçlar açıklandı ve adaylar bu sınavda aldıkları puanlarla geçtiğimiz ay tercihlerini bildirdi. Tercih bildiriminin E Devlet sistemi üzerinden yapılmasının ardından sonuçlar ve fiziki yeterlilik sınav tarihleri beklenmeye başladı.

MÜLAKAT TARİHLERİ DEĞİŞTİ

MSB tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada MSÜ mülakat tarihlerinin değiştiği ve tercih sonuçlarının açıklanma tarihinin de değiştiğine yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖSYM’nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeni ile 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılar 21 
Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır. Yapılacak olan duyuruda okul türlerine göre MSÜ-2018 sınavı çağrı yapılan en düşük aday puanları (MSÜ-SAY, MSÜ-EA, MSÜ-SÖZ) açıklanacaktır.  2’nci Seçim Aşamaları 02 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kara Harp Okulu Komutanlığı/ANKARA’da icra edilecektir.

SUBAY ASTSUBAY ALIMI

Harp Okulları ile Astsubay MYO'lara lise mezunu adaylar arasından 10 bine yakın subay ve astsubay alımı yapılacak. Yazılı sınava 300 bin civarı kişi girdi.

SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANIYOR

MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarih ile yerleri bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. Sonuçların açıklanma saati henüz belli değil. Ancak sonuçlar bugün gün içinde açıklanacak. Sonuçların önümüzdeki dakikalarda açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığı anda KPSSCAFE'de olacak. Sonuçlar açıklandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte Boy-Kilo ve Spor Mülakatı
MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte Boy-Kilo ve Spor Mülakatı
Son Güncelleme: 21.06.2018 16:00
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