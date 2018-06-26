Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 LGS Birincisi Hayalini Açıkladı

2018 LGS Birincileri ortaya çıkıyor. Konya'da tüm soruları doğru yanıtlayan LGS birincisi Faruk Köylü hayalinin mühendislik olduğunu açıkladı. 2018 LGS BİRİNCİLERİ.

banner396

2018 LGS Birincisi Hayalini Açıkladı

2018 LGS Birincileri ortaya çıkıyor. Konya'da tüm soruları doğru yanıtlayan LGS birincisi Faruk Köylü hayalinin mühendislik olduğunu açıkladı. 2018 LGS BİRİNCİLERİ.

26 Haziran 2018 Salı 19:50
2018 LGS Birincisi Hayalini Açıkladı

Konya'da yaşayan ve bu sene ilk defa gerçekleştirilen LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan ortaokul öğrencisi Mehmet Faruk Köylü, hayalinin mühendislik olduğunu açıkladı.

MEB'in bu sene ilk defa gerçekleştirdiği LGS sonuçlarını açıklanmasıyla birlikte Konya'da PEMA koleji öğrencisi Mehmet Faruk Köylü'nün tüm soruları doğru yanıtlayarak LGS birincisi olduğu belirlendi.

Tebrikleri kabul eden Köylü, "İçimde inanılmaz derecede bir mutluluk var. Başta bana destek verdiği için aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu yaşıyorum. İnşallah hedefim, gelebileceğim en iyi yere gelip tüm insanlığa faydalı olmaktır. Tüm soruları doğru cevaplayan birkaç kişi varmış. Sınav sonrasında tüm soruları doğru cevaplayacağımı beklemiyordum, daha sonra kontrol edince öğrendim. Sınavda sayısal zordu ama sayısala ilgim olmasından dolayı sıkıntı yaşamadım." dedi. Annesi Habibe Köylü, oğlunun doktor olmasını istrediğini fakat çocuğunun mühendislik hayali kurduğunu söyledi.

Habibe Köylü, "Kendisini çok yormadan güzel bir başarı sağladı. Mehmet'in hayatı başarılarla geçti, inşallah devamını da bekliyoruz. Kendisine bize böyle bir mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Her annenin gönlünde evladının tıp fakültesi okuması vardır. Benim de gönlümde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuması gibi bir hayalim var ancak Mehmet mühendis olmak istiyor. O yüzden kendi istediği bölümü okumasını istiyorum." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.06.2018 21:02
Anahtar Kelimeler:
2018 Lgs2018 Lgs Birincisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınavla Öğrenci Alacak Özel Okulların Kayıt Tarihleri
Sınavla Öğrenci Alacak Özel Okulların Kayıt Tarihleri
Az Önce Öğrenildi! 8 Bölücü Kahpe Öldürüldü!
Az Önce Öğrenildi! 8 Bölücü Kahpe Öldürüldü!
Seçim Sonuçlarına İtiraz Edilen Şehirler
Seçim Sonuçlarına İtiraz Edilen Şehirler

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim