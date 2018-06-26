2018 LGS Birincisi Hayalini Açıkladı

Konya'da yaşayan ve bu sene ilk defa gerçekleştirilen LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan ortaokul öğrencisi Mehmet Faruk Köylü, hayalinin mühendislik olduğunu açıkladı.

MEB'in bu sene ilk defa gerçekleştirdiği LGS sonuçlarını açıklanmasıyla birlikte Konya'da PEMA koleji öğrencisi Mehmet Faruk Köylü'nün tüm soruları doğru yanıtlayarak LGS birincisi olduğu belirlendi.

Tebrikleri kabul eden Köylü, "İçimde inanılmaz derecede bir mutluluk var. Başta bana destek verdiği için aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu yaşıyorum. İnşallah hedefim, gelebileceğim en iyi yere gelip tüm insanlığa faydalı olmaktır. Tüm soruları doğru cevaplayan birkaç kişi varmış. Sınav sonrasında tüm soruları doğru cevaplayacağımı beklemiyordum, daha sonra kontrol edince öğrendim. Sınavda sayısal zordu ama sayısala ilgim olmasından dolayı sıkıntı yaşamadım." dedi. Annesi Habibe Köylü, oğlunun doktor olmasını istrediğini fakat çocuğunun mühendislik hayali kurduğunu söyledi.

Habibe Köylü, "Kendisini çok yormadan güzel bir başarı sağladı. Mehmet'in hayatı başarılarla geçti, inşallah devamını da bekliyoruz. Kendisine bize böyle bir mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Her annenin gönlünde evladının tıp fakültesi okuması vardır. Benim de gönlümde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuması gibi bir hayalim var ancak Mehmet mühendis olmak istiyor. O yüzden kendi istediği bölümü okumasını istiyorum." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA