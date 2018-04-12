2018 LGS Başvuruları 18 Nisan'da Sona Erecek

2018 Liseye Geçiş Sınavı için beklenen duyuru MEB tarafından yayımlanmış, sınav ve sınav için başvuru tarihleri de ilgili duyuruda yer almıştı. 2018 Merkezi sınav uygulama takvimine göre 8'inci sınıf öğrencileri sınavla öğrenci alımı yapacak okullar için gerçekleştirilecek merkezi sınava 18 Nisan 2018 tarihine kadar başvuru yapacak, sınav giriş belgeleri 22 Mayıs 2018 tarihinde MEB tarafından yayımlanacak, sınav 2 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 22 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan duyuruda merkezi sınavın tüm il merkezleri ile başvuru sayısı göz önüne alınarak gerekli görülen ilçe merkezlerinde yapılacağı belirtilirken, sınavın iki bölüm halinde uygulanacağı sınavın ilk bölümünde 50 soru, ikinci bölümünde 40 soru yer alacağı bildirilmiş, "Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacaktır. Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir. Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir. Öğrenciler, elektronik ortam üzerinden başvuru bilgilerini takip edebileceklerdir. Öğrenciler başvuru döneminde 2018 Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na http://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir." ifadelerine yer verilmişti.

2018 LGS için başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını yerine getirmeliler :

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

BAŞVURU SÜRECİ VE DİĞER TÜM DETAYLARA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE - ANKARA