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2018 Kurban Bayramı ne zaman? Bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı'nda bu sene 9 gün tatil yapacağız haliyle vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman sorusunun cevabını Google'da araştırmaya başladı. Müslümanlar Kurban Bayramı'nda kurban keserek hem Allah'a yakınlaşmak hem de fakirlerin karnını doyurmak istiyor. Öte yandan 2018 kurbanlık fiyatları da merak konusu.... İşte 2018 Kurban Bayramı ve kurbanlık fiyatları hakkında merak edilenler...

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2018 Kurban Bayramı ne zaman? Bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı'nda bu sene 9 gün tatil yapacağız haliyle vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman sorusunun cevabını Google'da araştırmaya başladı. Müslümanlar Kurban Bayramı'nda kurban keserek hem Allah'a yakınlaşmak hem de fakirlerin karnını doyurmak istiyor. Öte yandan 2018 kurbanlık fiyatları da merak konusu.... İşte 2018 Kurban Bayramı ve kurbanlık fiyatları hakkında merak edilenler...

15 Temmuz 2018 Pazar 19:29
2018 Kurban Bayramı ne zaman? Bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı bu sene 20 Ağustos Pazartesi (Arefe günü) başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı'nın 9 gün olması için idari izin gerekiyor. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu'nun açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan haftasonları da eklenince tam 9 gün tatil yapılması öngörülüyor.

2018 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kars Hayvan Pazarı’nda satışı sunulan hayvanların fiyatlarının 7 bin ile 12 bin lira arasında değiştiğini belirten Resul Morkoç, “Kurbanlık satışları şuanda iyi gidiyor. Hayvan fiyatları da geçen seneye göre normaldir. Aşırı ne pahalıdır, ne de ucuzdur. İl olarak malımızda kurbanlığı müsaittir. 81 ile yetecek kurbanlık hayvanlarımız var. Sevkiyata hazırdır. Fiyatlar boğa olarak 7 ile 12 bin lira arası, tosun olarak 7 ile 10 bin lira arasında şuanda satılıyor” dedi.

İnsanlarda alım gücü olmadığına dikkat çeken üretici Kadir Dağ, “Kurban satışları başladı, insanlarda alım gücü yok. Hayvanlar pahalıdır ama satılmıyor. Saman var ama girdisi fazla olduğu için, maliyeti pahalı olduğu için hayvanlar pahalıdır. İnsanlarda da alım gücü yok. Mazot 6 lira, buradan bir hayvanın İstanbul’a götürülmesi hayvan başı bin 500, 2 bin lira masraf biniyor. Nakliye pahalı insanlar ş yapamıyor. Ondan dolayı insanlarda alım gücü yok. Kars hayvancılık bölgesi Kars’ta et 50 lira, düşünün bir insan asgari ücret ile 40 liraya çalışıyor. Bir insan nasıl 1 kilo et alabilir. Alamaz, yani bunun diğer girdilerini düşünün, insanlarda alım gücü yok” diye konuştu.

Öte yandan Kars Hayvan Pazarı’na sabah erken saatlerde getirilen kurbanlıklar, satış olmadığı için  tekrar geriye götürüldü. Normalde sabah 07.00’de başlayan ve saat 10.00’da kapanan Hayvan Pazarı alış-veriş olmadığından saat 08.00’de kapandı. Küçükbaş hayvanların bin liradan satışı sunulduğu, büyükbaş hayvanların fiyatlarının 7 ile 12 bin lira arasında değiştiği Kars’ta üreticiler Kurban Bayramı’na 1-2 gün kala işlerinin daha iyi olacağına inanıyor.

KAYNAKLAR:İHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 15.07.2018 20:22
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Kurbanlık Fiyatları 20182018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN
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