2018'in İlk Anketinin Sonucu Açıklandı-Partilerin Oy Oranı Değişiyor

2019 seçimleri için aylar kala anket şirketleri harekete geçti. Yapılan son dakika açıklamasında 2018 yılının ilk anketinin sonucu açıklandı.

ORC araştırma Şirketi tarafından 12-14 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde 34 ilde toplamda 2 bin 680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan "Türkiye siyasi gündem araştırması" sonucu açıklandı. Yapılan araştırmada bu pazar seçim olsa AK Parti ve MHP ittifakının yüzde 50'yi geçtiği görülmekte.

HDP Baraj Altı

ORC araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre yarın seçim olsa partilerin oy oranı şu şekilde;.

AK PARTİ'nin oy oranı: Yüzde 47,2

CHP'nin oy oranı Yüzde 25,9

MHP'nin oy oranı Yüzde 10,8

HDP'nin oy oranı Yüzde 8,5

İYİ PARTİ'nin oy oranı Yüzde 5,5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek

ORC Şirketinin saha çalışmasına göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle oy vereceğini açıklayanların oranı yüzde 48.6, oy vermeyeceklerini açıklayanların oranı 32.6'da kalırken yüzde 11.3'lük kesim ise oy verebileceğini söyledi.

Erken Seçime İhtiyaç Var mı?

Vatandaş ankete göre erken seçim istemiyor. Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olmadığını söyleyenlerin oranı 57.9 olurken, siyasi partilerin seçim ittifakını desteklediğini belirtenlerin oranıysa 65.9 oldu..

OHAL'den Memnun Musunuz?

ORC tarafından 34 ilde 2bin 680 kişi ile yüz yüze yapılan çalışmayla gerçekleştirilen ankette 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülkenin FETÖ'cülerden temizlenmesi için uzatılan OHAL'le ilgili düşüncesi soruldu. Vatandaşların yüzde 64.2'si OHAL'den rahatsızlık duymadığını belirtirken yüzde 5.4'ü bu soruyu cevapsız bıraktı. OHAL'den rahatsız olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 30.4 oldu.

Abdullah Gül'e Destek Var mı?

Anketin AK Parti seçmenine sorulan "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimindeki rakibi Abdullah Gül olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu damgasını vurdu.Buna göre AK Partili seçmenlerin yüzde 96,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken Abdullah Gül'e destek yüzde 0,8'de kaldı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

Kaynak: Milliyet