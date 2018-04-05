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2018 Fitre (Fıtır Sadakası) Miktarı Belli Oldu-Peki Fitre Farz mı , Ramazan Orucu Ne Zaman?

2018 Yılı fitre miktarı belli oldu. Diyanetten konu ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı ve miktar açıklandı. Peki fitre miktarı ne kadar? Fitre farz mıdır? Ramazan orucu ne zaman başlıyor?

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2018 Fitre (Fıtır Sadakası) Miktarı Belli Oldu-Peki Fitre Farz mı , Ramazan Orucu Ne Zaman?

2018 Yılı fitre miktarı belli oldu. Diyanetten konu ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı ve miktar açıklandı. Peki fitre miktarı ne kadar? Fitre farz mıdır? Ramazan orucu ne zaman başlıyor?

05 Nisan 2018 Perşembe 16:18
2018 Fitre (Fıtır Sadakası) Miktarı Belli Oldu-Peki Fitre Farz mı , Ramazan Orucu Ne Zaman?

Diyanetten bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 2018 yılı Fıtır sadakası miktarı kamuoyu ile paylaşıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen toplantıda, müslümanların Ramazan ayında vermesi gereken fıtır sadakası miktarının 19 lira olarak belirlendiği duyuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun Ekrem Keleş'in başkanlığında gerçekleşen önceki günkü toplantıda, 2018 yılı fıtır sadakası miktarının görüşüldüğü ve bir miktar üzerinde karar kılındığına yer verildi.

HAYAT ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2018 yılı ramazan ayın başlangıcından 2019 yılı ramazan ayı başlangıcına kadar olan sürede 19 lira olarak belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.

BELİRLENEN MİKTAR ASGARİ MİKTAR

Belirlenen bu miktarın, "asgari miktar" olduğu, fıtır sadakasında verilecek miktar konusunda bir üst sınır bulunmadığı ifade edildi. Bu konuda ideal olanın, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir miktar vermesi olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu miktarın, gıda yardımı veya nakdi olarak da ödenebileceğine dikkati çekildi.

MALİ BİR İBADET

Fıtır sadakasının, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadet olduğunun altı çizildi.

PAYLAŞMA BİLİNCİ CANLI TUTULACAK

Açıklamada, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden birinin, insanların paylaşma bilincini canlı tutmak olduğu kaydedildi.

FITIR SADAKASI FARZ MI?

Fitre veya fıtra olarak bilinen bu sadaka, vermeye gücü yetenlerin ramazan ayında bir fakiri doyuracak miktarda mallarından infak etmeleridir. Bu fitreyi vermenin hükmü hanefi mezhebine göre vaciptir. Diğer mezheplerin görüşüne göre ise sünnettir. Fitre vermek farz değildir. 

RAMAZAN ORUCU NE ZAMAN?

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER
GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER
1 RECEB 1439 19 MART-2018 PAZARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

4

 RECEB​ 1439​ 22 MART-2018​ PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​
26 RECEB 1439 13 NİSAN-2018 CUMA

MİRAC KANDİLİ
14 ŞABAN 1439 30 NİSAN-2018 PAZARTESİ

BERAT KANDİLİ
1 RAMAZAN 1439 16 MAYIS-2018 ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAŞLANGICI
26 RAMAZAN 1439 10 HAZİRAN-2018 PAZAR

KADİR GECESİ
30 RAMAZAN 1439 14 HAZİRAN-2018 PERŞEMBE

AREFE
1 ŞEVVAL 1439 15 HAZİRAN-2018 CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2 ŞEVVAL 1439 16 HAZİRAN-2018 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3 ŞEVVAL 1439 17 HAZİRAN-2018 PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
9 ZİLHİCCE 1439 20 AĞUSTOS-2018 PAZARTESİ

AREFE
10 ZİLHİCCE 1439 21 AĞUSTOS-2018 SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11 ZİLHİCCE 1439 22 AĞUSTOS-2018 ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12 ZİLHİCCE 1439 23 AĞUSTOS-2018 PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13 ZİLHİCCE 1439 24 AĞUSTOS-2018 CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1 MUHARREM 1440 11 EYLÜL-2018 SALI

HİCRİ YILBAŞI
10 MUHARREM 1440 20 EYLÜL-2018 PERŞEMBE

AŞURE GÜNÜ
​11 R.EVVEL​ 1440​​ 19 KASIM-2018​​ PAZARTESİ​

MEVLİD KANDİLİ​
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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