2018 Fitre (Fıtır Sadakası) Miktarı Belli Oldu-Peki Fitre Farz mı , Ramazan Orucu Ne Zaman?

Diyanetten bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 2018 yılı Fıtır sadakası miktarı kamuoyu ile paylaşıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen toplantıda, müslümanların Ramazan ayında vermesi gereken fıtır sadakası miktarının 19 lira olarak belirlendiği duyuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun Ekrem Keleş'in başkanlığında gerçekleşen önceki günkü toplantıda, 2018 yılı fıtır sadakası miktarının görüşüldüğü ve bir miktar üzerinde karar kılındığına yer verildi.

HAYAT ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2018 yılı ramazan ayın başlangıcından 2019 yılı ramazan ayı başlangıcına kadar olan sürede 19 lira olarak belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.

BELİRLENEN MİKTAR ASGARİ MİKTAR

Belirlenen bu miktarın, "asgari miktar" olduğu, fıtır sadakasında verilecek miktar konusunda bir üst sınır bulunmadığı ifade edildi. Bu konuda ideal olanın, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir miktar vermesi olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu miktarın, gıda yardımı veya nakdi olarak da ödenebileceğine dikkati çekildi.

MALİ BİR İBADET

Fıtır sadakasının, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadet olduğunun altı çizildi.

PAYLAŞMA BİLİNCİ CANLI TUTULACAK

Açıklamada, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden birinin, insanların paylaşma bilincini canlı tutmak olduğu kaydedildi.

FITIR SADAKASI FARZ MI?

Fitre veya fıtra olarak bilinen bu sadaka, vermeye gücü yetenlerin ramazan ayında bir fakiri doyuracak miktarda mallarından infak etmeleridir. Bu fitreyi vermenin hükmü hanefi mezhebine göre vaciptir. Diğer mezheplerin görüşüne göre ise sünnettir. Fitre vermek farz değildir.

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