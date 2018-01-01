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2018'de GSS Primi Ne Kadar Olacak! 2018 İşsizlik Maaşı ve GSS Primi

2018 yılı asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte işsizlik maaşı ve Genel Sağlık Sigortası prim tutarı da belli oldu. 2018'de işsizlik maaşı en düşük 811 TL olarak belirlenirken, en yüksek işsizlik maaşı 1623 TL olarak uygulanacak.

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2018'de GSS Primi Ne Kadar Olacak! 2018 İşsizlik Maaşı ve GSS Primi

2018 yılı asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte işsizlik maaşı ve Genel Sağlık Sigortası prim tutarı da belli oldu. 2018'de işsizlik maaşı en düşük 811 TL olarak belirlenirken, en yüksek işsizlik maaşı 1623 TL olarak uygulanacak.

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:16
2018'de GSS Primi Ne Kadar Olacak! 2018 İşsizlik Maaşı ve GSS Primi

2018'de GSS Primi Ne Kadar Olacak! 2018 İşsizlik Maaşı ve GSS Primi

2018 yılı asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte işsizlik maaşı ve Genel Sağlık Sigortası prim tutarı da belli oldu. 2018'de işsizlik maaşı en düşük 811 TL olarak belirlenirken, en yüksek işsizlik maaşı 1623 TL olarak uygulanacak.

2018 yılında Genel Sağlık Sigortası primi 81 TL olarak geçerli olacak. Evdeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (676 TL) Genel Sağlık Sigortasından hiç bir ücret ödemeyerek faydalanabilecekler. 

İşsizlik ödeneğinden faydalanabilmek için;

SGK işten ayrılış kodunun işsizlik ödeneğini hak edecek şekilde bildirilmiş olmak,
İşten ayrılma tarihinden önceki son 120 gün (4 ay) süresince kesintisiz olarak sigortası ödenmiş olmak,
Son 3 yılda da en az toplam 600 gün işsizlik sigorta kesintisi ödemiş olmak,
İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmuş olmak gerekmektedir.
Bu şartların hepsini sağlayarak işten ayrılmış işçiler işsizlik ödeneğine hak kazanacaklardır. İşsizlik ödeneği tutarının ne kadar olacağı, ne kadar süre devam edeceği de işçinin çalışması süresince aldığı ücretle ilişkili olarak hesaplanacaktır.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi Ne Kadardır?
İş akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

*600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün(6 ay)

*900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay)

*1080 gün ve fazlası sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay)

süreyle yararlanma koşullarını taşıması kaydıyla işsizlik ödeneği ödenmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?
İşsizlik Maaşı miktarı sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanır. Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’inini geçememektedir.

KAYNAKLAR

#http://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/11630/

#ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

#İŞKUR

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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