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2018'de Aile Bakanlığı'na 1500 Personel Alınacak (ASDEP Başvuru Şartları)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı , 2018 yılında da geçtiğimiz yıl olduğu gibi 1500 personel alımı yapmayı hedefliyor. Peki ASDEP kapsamında gerçekleşecek alımlara kimler başvuru yapacak? 

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2018'de Aile Bakanlığı'na 1500 Personel Alınacak (ASDEP Başvuru Şartları)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı , 2018 yılında da geçtiğimiz yıl olduğu gibi 1500 personel alımı yapmayı hedefliyor. Peki ASDEP kapsamında gerçekleşecek alımlara kimler başvuru yapacak? 

01 Şubat 2018 Perşembe 16:45
2018'de Aile Bakanlığı'na 1500 Personel Alınacak (ASDEP Başvuru Şartları)
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2018'de Aile Bakanlığı'na 1500 Personel Alınacak (ASDEP Başvuru Şartları) 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı , 2018 yılında da geçtiğimiz yıl olduğu gibi 1500 personel alımı yapmayı hedefliyor. Peki ASDEP kapsamında gerçekleşecek alımlara kimler başvuru yapacak? 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 1500 personel alımı için beklenen açıklama geçtiğimiz haftalarda Aile Bakanı Sn. Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendiden gelmişti. Bakan Kaya, "2018 yılı içerisinde bin 500 Aile Sosyal Destek Programı personelinin daha istihdamını gerçekleştirecek ve ülke genelinde çok daha etkin hizmet dönemini başlatmış olacağız" demişti.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ASDEP projesi kapsamında gerçekleştirdiği alımlara KPSS'den 60 puan üzeri almış sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri mezunları başvuru yapabiliyor. İlanlar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri resmi sitesinden yayımlanıyor. İlanlar yayımlandığı anda haberdar olmak ve başvuru sürecine dair diğer adaylarla bilgi alışverişinde bulunmak için TIKLAYIN.

Bu arada taşeron kadro süreci sebebiyle atamaya hak kazanan fakat hala işe başlatılmayan , mülakat sürecini geçtiğimiz yıl tamamlamış personel adayları olduğu bildiriliyor, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu personelle ilgili sorunu bir an önce halletmesi ve adayların mağduriyetinin giderilmesi bekleniyor.  Adaylar Bakanımızın ağzından çıkan sözlere güveniyor. Eğer bu personel istihdam edilmeyecekse, neden bunca süreçten geçirildi? bu konuyu da yakından takip ederek bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

KPSSCAFE-  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Aile BakanlığıAsdepAsdep 1500
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