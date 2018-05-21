Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Anketi Açıldı- Ankete Katıl

KPSSCAFE'den Cumhurbaşkanlığı seçim anketi. Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz? Sizce hangi aday Cumhurbaşkanı seçilmelidir?

banner396

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Anketi Açıldı- Ankete Katıl

KPSSCAFE'den Cumhurbaşkanlığı seçim anketi. Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz? Sizce hangi aday Cumhurbaşkanı seçilmelidir?

21 Mayıs 2018 Pazartesi 19:07
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Anketi Açıldı- Ankete Katıl

KPSSCAFE'den Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimleri için geri sayım devam ediyor. Bahçeli'nin çağrısı sonrası 24 Haziran günü yapılacak seçimlerde, 2019 yılında geçilmesi lanlanan yeni hükümet sistemine 24 Haziran seçimleri sonrası geçilecek. Seçim sürecine girilmesi ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konu seçim anketleri oldu. Milletvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı adaylarının da oy oranlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden seçim anketi araştırmalarına başladı. 

Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Cumhurbaşkanı adayları için bir seçim anketi başlattık. Seçim anketimiz açıldı e Cumhurbaşkanı adayları için anket başladı. Siz de seçim anketimize giderek oy vereceğiniz Cumhurbaşkanı adayını seçebilirsiniz.

Seçimlerde Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek, Saadet Partisinin adayı Temel Karamollaoğlu ve HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yarışacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKETİ İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE NOTU: Seçim anketimiz anlıktır. Her bir üye sadece bir defa bir adaya oy kullanabilmektedir. Ankette herhangi bir yönetici müdahalesi yoktur. Anket anlık ve günceldir.

PARTİLERİN ANKETİ

KPSSCAFE olarak daha önce başlattığımız parti anketine gitmek için TIKLAYIN

34 binden fazla takipçimizin oyları ile parti anketinde son durum şu şekilde;

KPSSCAFE.COM.TR   | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Seçim Anketinin Sonucu Açıklandı-İşte Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranları
Son Seçim Anketinin Sonucu Açıklandı-İşte Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranları
AK Parti'den Flaş Seçim Anketi Açıklaması: Oy Oranlarını Açıkladı
AK Parti'den Flaş Seçim Anketi Açıklaması: Oy Oranlarını Açıkladı
Son Seçim Anketi: İşte Parti ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı
Son Seçim Anketi: İşte Parti ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı
Flaş: Anket Sonucu Açıklandı: Tayyip Erdoğan'ın Oy Oranı...
Flaş: Anket Sonucu Açıklandı: Tayyip Erdoğan'ın Oy Oranı...
Merak Edilen Anketin Sonucu Açıklandı: Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı..
Merak Edilen Anketin Sonucu Açıklandı: Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı..
Flaş Anketin Sonucu Açıklandı: İşte Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı
Flaş Anketin Sonucu Açıklandı: İşte Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı
Anahtar Kelimeler:
Seçim AnketiCumhurbaşkanı AnketCumhurbaşkanlığı Seçimi AnketiSon DakikaSeçim AnketleriAnket SonucuSeçim Anketi 2018
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay Kırıkhan'da Askeri Araç Devrildi: Çok Sayıda Asker Yaralandı
Hatay Kırıkhan'da Askeri Araç Devrildi: Çok Sayıda Asker Yaralandı
BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak (Mezuniyet-Bölüm Şartları, Başvuru Tarihi)
BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak (Mezuniyet-Bölüm Şartları, Başvuru Tarihi)
Mübarek Ramazanın İlk Haftasında Hurma Satışları Durgun Geçti
Mübarek Ramazanın İlk Haftasında Hurma Satışları Durgun Geçti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim