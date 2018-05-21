2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Anketi Açıldı- Ankete Katıl

KPSSCAFE'den Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimleri için geri sayım devam ediyor. Bahçeli'nin çağrısı sonrası 24 Haziran günü yapılacak seçimlerde, 2019 yılında geçilmesi lanlanan yeni hükümet sistemine 24 Haziran seçimleri sonrası geçilecek. Seçim sürecine girilmesi ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konu seçim anketleri oldu. Milletvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı adaylarının da oy oranlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden seçim anketi araştırmalarına başladı.

Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Cumhurbaşkanı adayları için bir seçim anketi başlattık. Seçim anketimiz açıldı e Cumhurbaşkanı adayları için anket başladı. Siz de seçim anketimize giderek oy vereceğiniz Cumhurbaşkanı adayını seçebilirsiniz.

Seçimlerde Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek, Saadet Partisinin adayı Temel Karamollaoğlu ve HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yarışacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKETİ İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE NOTU: Seçim anketimiz anlıktır. Her bir üye sadece bir defa bir adaya oy kullanabilmektedir. Ankette herhangi bir yönetici müdahalesi yoktur. Anket anlık ve günceldir.

PARTİLERİN ANKETİ

KPSSCAFE olarak daha önce başlattığımız parti anketine gitmek için TIKLAYIN

34 binden fazla takipçimizin oyları ile parti anketinde son durum şu şekilde;

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