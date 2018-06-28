2018 CTE Tayin Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde görevli personelin tayin sonuçları için bekleyişi sürüyor. Norm ve Atama sistemi çalışmalarında sistem kaynaklı teknik sorunlar olduğunu bildiren CTE , teknik sorunların giderilmesiyle birlikte bu hafta atama sonuçlarının en geç Cuma günü 19.00'e kadar duyurulmasının planlandığını bildirdi.

Kurumdan yapılan bilgilendirmede, Kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının atamaları ile ilgili çalışmaların sürdüğü, sonuçların Temmuz ayının ilk haftasında açıklanmasının planlandığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Resmi internet sayfasından yapılan duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi :

T.C.

Adalet Bakanlığı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden

Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmalarında sistemden kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı gecikme yaşanmış olup, teknik sorunlar giderildiğinden bu hafta itibariyle çalışmalar tamamlanarak atama sonuçlarının en geç 29.06.2018 tarihinde saat 19:00’a kadar teşkilata duyurulması planlanmaktadır.

Kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının atamaları ile ilgili çalışmalar ise devam etmekte olup, sonuçların en geç temmuz ayının ilk haftası açıklanması planlanmaktadır.

Tüm teşkilatımıza önemle duyurulur.

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