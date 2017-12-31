2018 Bütçesi Resmi Gazete'de Yayımlandı!

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'nin Mükkerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, genel bütçe çerçevesindeki kamu idarelerine 751 milyar 299 milyon 665 bin lira, özel bütçeli idarelere 88 milyar 528 milyon 812 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlaraysa 4 milyar 673 milyon 105 bin lira ödenek verildi.

Diğer yandan geneç bütçenin gelirleri 684 milyar 402 milyon 835 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 89 milyar 501 milyon 691 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri de 4 milyar 673 milyon 105 bin lira olarak tahmin edildi. Remsi Gazete'nin diğer bir mükkerer sayısındaysa 2016 yılı Merkezi yönetim kesin hesap kanunu yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

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