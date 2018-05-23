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2018 Beyaz Show Bitti mi? Kanal D'den Açıklama Geldi

Beyaz Show kaldırıldı mı? sorusu son günlerde en sık sorulan, en sık aranan kelimeler arasında oldu. Konu ile ilgili Kanal D yönetimininden bir açıklama geldi.

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2018 Beyaz Show Bitti mi? Kanal D'den Açıklama Geldi

Beyaz Show kaldırıldı mı? sorusu son günlerde en sık sorulan, en sık aranan kelimeler arasında oldu. Konu ile ilgili Kanal D yönetimininden bir açıklama geldi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 16:49
2018 Beyaz Show Bitti mi? Kanal D'den Açıklama Geldi

Son günlerde Beyaz Show'un yayından kaldırıldığı iddiaları gündemde çokça konuşulmuştu. Bu iddialara Kanal D'den cevap geldi.

22 yıldan bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca izleyici ile buluşan 'Beyaz Show'un yeni sezonda ekranda olmayacağı ve yayından kaldırıldığı iddia edilmişti.

Kanal yönetiminden konu ile ilgili bir açıklama yapıldı: Yapılan açıklamada, son günlerde sevilen sempatik sunucu Beyazıt Öztürk‘ün Kanal D‘den ayrıldığına dair çıkan haberler asılsızdır. 22 yıldır ekran yüzümüz olan Beyazıt Öztürk ile bundan sonrası için de görüşmelerimiz devam etmektedir.

Konu ile ilgili net açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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