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2018 Bedelli Askerlik İçin Sevindiren Yeni Açıklama

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'tan bedelli askerlik hakkında yeni bir açıklama geldi. Işık yaptığı açıklamada bedelli bekleyenleri umutlandırdı.

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2018 Bedelli Askerlik İçin Sevindiren Yeni Açıklama

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'tan bedelli askerlik hakkında yeni bir açıklama geldi. Işık yaptığı açıklamada bedelli bekleyenleri umutlandırdı.

29 Nisan 2018 Pazar 09:48
2018 Bedelli Askerlik İçin Sevindiren Yeni Açıklama

Son günlerde hükümetten kafa karıştıran bedelli askerlik açıklamaları gelmeyedevam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemimizde bedelli yok dedi. Ancak bu açıklamanın ardından Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik meselesine müsbet baktığını dile getirdi. Önceki akşam ise AK Parti Sözcüsünden bir açıklama geldi ve bedelli açıklamasının Başbakan'ın kendi kişisel fikri olduğu, AK Parti gündeminde böyle bir şey olmadığı belirtildi. 

Bu art arda çelişkili açıklamalar kafa karıştırırken bir açıklama da Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'tan geldi. 

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık bedelli sorusuna şu cevabı verdi:

“Başbakanımız, bu konuya ‘müspet bakıyorum’ dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirmenin sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde alınacak karar hepimiz için geçerli karar olacaktır”

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