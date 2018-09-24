20 yılda 2 karısını 2 oğlunu öldürdü

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt köyünde yaşayan B.A, henüz tespit edilemeyen bir sebeple 60 yaşındaki imam nikahlı eşi Emine Ö. ve 19 yaşındaki oğlu Enes A. ile tartışma yaşadı.

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. B.A, eşi ve oğlunu üzerinde taşıdığı silahla vurdu. Silah sesini duyan ailenin yakınları eve geldiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenlerini buldu.

Emine Ö. ve oğlunun cenazeleri Adıyaman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaşanan korkunç olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Enes A'nın bu yıl Iğdır Üniversitesini kazandığı ve yarın bu kente gitmek için hazırlık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Diğer taraftan, B.A'nın yaklaşık 20 yıl önce de eski eşi ile oğlunu öldürdüğü ve uzun yıllar cezaevinde yattığı öne sürüldü.

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