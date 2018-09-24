Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

20 yılda 2 karısını 2 oğlunu öldürdü

Adıyaman'da bir kişi, tartıştığı imam nikahlı olarak yaşadığı eşi ve oğlunu silahla vurarak öldürdü. B.A'nın yaklaşık 20 yıl önce de eski eşi ile oğlunu öldürdüğü ve uzun yıllar cezaevinde yattığı öne sürüldü.

banner396

20 yılda 2 karısını 2 oğlunu öldürdü

Adıyaman'da bir kişi, tartıştığı imam nikahlı olarak yaşadığı eşi ve oğlunu silahla vurarak öldürdü. B.A'nın yaklaşık 20 yıl önce de eski eşi ile oğlunu öldürdüğü ve uzun yıllar cezaevinde yattığı öne sürüldü.

24 Eylül 2018 Pazartesi 20:05
20 yılda 2 karısını 2 oğlunu öldürdü

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt köyünde yaşayan B.A, henüz tespit edilemeyen bir sebeple 60 yaşındaki imam nikahlı eşi Emine Ö. ve 19 yaşındaki oğlu Enes A. ile tartışma yaşadı.

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. B.A, eşi ve oğlunu üzerinde taşıdığı silahla vurdu.  Silah sesini duyan ailenin yakınları eve geldiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenlerini buldu.

KorkunÃ§ detay: 20 yÄ±lda 2 karÄ±sÄ±nÄ± 2 oÄlunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Emine Ö. ve oğlunun cenazeleri Adıyaman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaşanan korkunç olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Enes A'nın bu yıl Iğdır Üniversitesini kazandığı ve yarın bu kente gitmek için hazırlık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Diğer taraftan, B.A'nın yaklaşık 20 yıl önce de eski eşi ile oğlunu öldürdüğü ve uzun yıllar cezaevinde yattığı öne sürüldü.

Kaynaklar
Son Dakika Haberler

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
yılda karısını oğlunu öldürdü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de bir gazete böyle çıktı
Türkiye'de bir gazete böyle çıktı
Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!
Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!
İntihar Eden Baba Haberini Yapan Gazeteci Gözaltına Alındı
İntihar Eden Baba Haberini Yapan Gazeteci Gözaltına Alındı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim