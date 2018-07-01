20 Yaşındaki Kız Şeker Komasındayken..

Düzce'de akıllara durgunluk veren tecavüz skandalı yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Düzce'de yaşamakta olan 20 yaşındaki Kübra H. isimli kız, bundan iki yıl önce internette tanışıp ilgi duyduğu İstanbul'da yaşamakta olan 28 yaşındaki Caner B.'nin yanına geldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yaşanan korkunç olayla ilgili hazırlanan iddianameye göre; ileri derece şeker hastası olan Kübra H. ile Caner B. alkol almaya başladı. Aşırı alkol almasının ardından Kübra H. şeker komasına girdi ve bir anda fenalaştı. Caner B. kız arkadaşını hastaneye götürdü ancak şeker komasına giren 20 yaşındaki Kübra H. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Doktorlar tarafından yapılan incelemede kadının koma halindeyken cinsel ilişkiye girdiğine dair bulgulara rastlandı. Bunun ardından kızın erkek arkadaşı 28 yaşındaki Caner B. hakkında "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi ve nitelikli cinsel saldırı" suçlaması ile 32 yıldan 43 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Caner B., "İki kez görüştük. Sahilde alkol aldık. İki oda tutmuştuk. Kübra'nın odasına gittiğimizde sevişmek istedi. Sabah uyandığımda Kübra horluyordu. Uyandıramayınca hastaneye götürdüm. Doktor 'Sen kimsin? Anne babası gelsin' dedi. Bana şeker hastası olduğunu söyleseydi ne alkol kullandırırdım ne de başka bir şey. Kübra'nın rızası dışında hiçbir şey olmamıştır" dedi.

Mahkeme duruşmayı erteledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA