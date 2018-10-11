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20 milyonluk vurgun! 34 kişi gözaltına alındı…

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çok sayıda polisin katılımıyla 12 ilde dolandırıcılık çetelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonda çetenin ülke genelinde 20 milyonluk vurgun yaptığı bilgisine ulaşılırken ilişkili 34 kişi gözaltına alındı.

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20 milyonluk vurgun! 34 kişi gözaltına alındı…

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çok sayıda polisin katılımıyla 12 ilde dolandırıcılık çetelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonda çetenin ülke genelinde 20 milyonluk vurgun yaptığı bilgisine ulaşılırken ilişkili 34 kişi gözaltına alındı.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:52
20 milyonluk vurgun! 34 kişi gözaltına alındı…

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çok sayıda polisin katılımıyla 12 ilde dolandırıcılık çetelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonda çetenin ülke genelinde 20 milyonluk vurgun yaptığı bilgisine ulaşılırken ilişkili 34 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın da destek verdiği operasyona çok sayıda polis memuru katıldı. Operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ile sahte evrak düzenleme suçlarını işledikleri belirlenen 34 kişi gözaltına alındı.

20 MİLYONLUK VURGUN!

Bursa siber polisi aylardır büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalarda vatandaşlara kendilerini hakim, savcı, polis, asker ya da banka görevlisi olarak tanıtarak ya da çeşitli yöntemlerle kandırarak dolandıran çete üyelerini takibe aldı. Yapılan takipler sonucunda Bursa merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Ordu, Kırıkkale, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Konya, Sivas, Adana ve Aksaray illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde Türkiye genelinde dolandırıcılık çetesinin 75 mağduru olduğu ve bu kişilerin 20 milyon dolandırıldığı tespit edildi.

YAKALANMASALAR 25 DOLANDIRICILIK EYLEMİ DAHA YAPACAKLARDI

Gerçekleştirilen operasyonla birlikte 25 ayrı dolandırıcılık eylemi hazırlığında olan şahısların yakalanmasıyla dolandırıcıların bu planlar da bozulmuş oldu. Siber polisi operasyonda çok sayıda sim kart, sahte kimlik, kredi kartı, pos cihazı, yabancı şahıslar adına düzenlenmiş GSM hat evrakları, senet, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan kişilerden Bursa’da yakalananlar emniyete götürülürken diğer illerde yakalananların Bursa polisine teslim edilme işlemleri devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 11.10.2018 16:44
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milyonluk vurgun kişi gözaltına alındı
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