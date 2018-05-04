20 Bin 32 Kişi ile Yapılan Seçim Anketi Sonucu Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklamasının ardından KPSSCAFE olarak başlattığımız seçim anketimiz devam ediyor.

Erken seçim açıklamasının gelmesinin ardından vatandaşlar, 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçimde kimlere oy vereceğini belirlemeye başladı. Çoğu seçmenin oyu şimdiden belli iken binlerce seçmen hala kararını vermedi.

Tüm seçmenlerin ise en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında seçim anketleri var. 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçim öncesi araştırma şirketleri de harekete geçti ve seçmenin nabzını tutmaya başladı. Kamuoyu yoklaması yapmaya başlayan anket şirketleri, seçime kadar anketlerini sürdürecek. Kpsscafe olarak başlattığımız seçim anketimiz de 23 Haziran'a kadar devam edecek.

SONUÇLAR

Kpsscafe olarak başlattığımız seçim anketimizde, 2 haftada toplamda 20 bin 32 kişi oy kullandı. Takipçilerimizin verdiği oylarla oluşan sonuçlar şu şekilde;

YÜZDELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ OY ORANI: YÜZDE 37,48

CUMHURİYET HALK PARTİSİ OY ORANI: YÜZDE 9,47

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ OY ORANI: YÜZDE 5,27

İYİ PARTİ OY ORANI: YÜZDE 33,21

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ OY ORANI: YÜZDE 7,65

SAADET PARTİSİ OY ORANI: YÜZDE 4,06

DİĞER: OY ORANI: YÜZDE 2,82

OY KULLANIN

Siz de daha önce oy kullanmadıysanız anketimize katılarak hangi partiye oy vereceğinizi işaretleyebilirsiniz. Anketimize gitmek için yukarıdaki resmi yıklayabilir ya da aşağıdaki bağlantı adresine tıklayabilirsiniz.

SEÇİM ANKETİMİZE GİTMEK, OY KULLANMAK VE SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Not: Anketimiz herhangi bir müdahale olmaksızın sadece takipçilerimizin oyları ile yapılmıştır. Her takipçimiz sadece 1 defa oy kullanabilmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA