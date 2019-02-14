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2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi

Siirt'te, üzerine kaynar halde bulunan yemek dökülen 2 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi

Siirt'te, üzerine kaynar halde bulunan yemek dökülen 2 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:26
2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi

Siirt'te, üzerine kaynar halde bulunan yemek dökülen 2 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Siirt'e bağlı Pervari ilçesinin Köprüçay köyündeki evlerinde yörede "keşk" olarak adlandırılan süt ürünü yemek, kaynar vaziyetteyken 2 yaşındaki Üveys İlbilgi'nin üzerine devrildi.

Vücudunda yanıklar oluşan İlbilgi, yakınları tarafından Şirvan Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İlbilgi'nin cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

HASTANE YOLUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Morg önünde gazetecilere açıklama yapan çocuğun dayısı İsmail Koçak, yeğeninin, annesinin bulaşık yıkamaya gittiği sırada oyun oynadığını, tencerenin içindekini merak ettiğini ve bakmaya çalışırken yemeğin üzerine döküldüğünü belirtti.

Koçak, "Tencerenin devrilmesi sonucu Üveys yandı. Çocuğu araçla hastaneye götürdüğüm sırada yarı yolda ambulans yetişerek müdahale etti. Takdiri ilahi. Yolda hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.02.2019 12:51
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