2 Şirket Anket Sonucu: İşte Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranları

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Beyaz TV'de ekrana gelen Dinamit programına konuk oldu ve canlı yayında anket sonuçlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi siyasi partilerin son durumlarının masaya yatırıldığı programda; şirket genel müdürü İbrahim Uslu elindeki anket sonuçlarını canlı yayında kamuoyu ile paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKININ OY ORANI

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıklayan Uslu, bu ittifakın oy oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirtti. İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu açıkladı.

İLK TURDA BİTECEK

İbrahim Uslu, seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağı hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Muhalefetin birden fazla aday çıkararak Cumhurbaşkanı iddiasından vazgeçtiğini parlamento seçimlerine daha fazla asılacağını düşünenlerdenim. Her parti kendi seçmenine sahip çıkacak adaylar gösterdi. Seçimler ilk turda bitecek gibi görünüyor"

MAK'A GÖRE İKİNCİ TURA KALACAK

MAK Araştırma şirketinin anket sonucunu aktaran Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül önceki gün kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Hüda-Par'ın nasıl bir sonuç alacağının da HDP'nin durumunu yakından ilgilendirdiğini belirten Kulat, Hüda Par'ın oy oranını yükseltmesi durumunda seçime tek başına giren HDP'nin baraja katılma riski doğabileceğini, bu durumda AK Parti'nin en az 60 fazladan vekil çıkaracağını vurguladı. Kulat, partilerin oy oranları ve ittifakların son durumuna ilişkin olarak da şunları söyledi: "İyi Parti, kurulduğunda daha yüksek bir oy oranına sahipken, belli bir süre sonra oylarında düşüşler oldu. Ancak seçim süreciyle birlikte tekrar toparlanma içindeler. Biz İyi Parti'yi yüzde 10'lar düzeyinde görüyoruz. CHP'de belli bir oranda oy kaybı olabilir ama çok ciddi bir oran olmayacağı görüşündeyiz. SP ise en son 1 Kasım seçimlerinde yüzde 0.6 oranında oy almıştı. Şimdi Karamollaoğlu'nun son öne çıkışı ve ittifak sonrası oylarında ciddi bir yükseliş var. SP, seçimi yüzde 2'ler, hatta biraz daha üstü ile bitirirse şaşırtıcı olmaz. MHP ise bize göre yüzde 7-8'lerde. Ancak MHP, İyi Parti gittikten sonra 1 Kasım seçimlerinde AKP'ye kaptırdığı seçmeni bir miktar geri alıyor. Yani aslında ortağından oy alıyor. Bu da dışarıdan bir seçmen girişi değil. İttifakın kendi içindeki seçmenin yer değiştirmesi olarak görülüyor."

Kulat, erken seçim kararının hemen ardından CHP'nin diğer muhalif siyasetlere yönelik hamleleri için yeni bir kavram kullanıyor: "İmece demokrasisi." Bu kavramı ise şöyle açıyor: "Sayın Kılıçdaroğlu, erken seçim kararıyla birlikte ilginç stratejik hamleler yaptı. CHP seçmeni de bu bilinçle hareket ediyor. Önce seçime katılabilmesini sağlamak için karşılık beklemeksizin, İyi Parti'ye 15 milletvekili gönderdi. Ardından hiçbir adayın 100 bin imza barajı altında kalmaması için partililerine çağrı yaptı. Şimdi de CHP seçmeni tek başına giren HDP'nin de baraj altında kalmaması, ittifakın da parlamentoda AKP-MHP ittifakını geçmesi ve partinin adayı Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması için çalışıyor. Bu bilinçle hareket ediyor. Ben buna imece demokrasi anlayışı diyorum. Bu imece demokrasisi kültürüdür. CHP, bu seçimdeki tavrıyla imece demokrasisi dönemini başlattı.

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