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2 Polis Memuru Feci Şekilde Kaza Yaptı!

Bursa'da, Yunus polislerinin motosikleti ile geri manevra yaparak duraktan çıkmaya çalışan taksi çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile taksi şoförü yaralandı.

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2 Polis Memuru Feci Şekilde Kaza Yaptı!

Bursa'da, Yunus polislerinin motosikleti ile geri manevra yaparak duraktan çıkmaya çalışan taksi çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile taksi şoförü yaralandı.

21 Ekim 2018 Pazar 19:10
2 Polis Memuru Feci Şekilde Kaza Yaptı!

Bursa'da, Yunus polislerinin motosikleti ile geri manevra yaparak duraktan çıkmaya çalışan taksi çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile taksi şoförü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, merkez Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Çekirge Caddesi'ne doğru giden Yunus polislerin 16 A 4886 plakalı motosikleti ile geri manevra yaparak, taksi durağından çıkmaya çalışan Sıtkı Dağ yönetimindeki taksi çarpıştı. 

KazayÄ± gÃ¶ren yanlarÄ±na koÅtu

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hayrettin Yılmaz ile Sezer Bektaş, motosikletten yola fırlayıp, metrelerce sürüklenerek, ağır yaralandı. Takside sıkışan sürücü Sıtkı Dağ ise ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı polisler ile taksi sürücüsü, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

KazayÄ± gÃ¶ren yanlarÄ±na koÅtu

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Son Güncelleme: 21.10.2018 19:52
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polis memuru feci şekilde kaza yaptı
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