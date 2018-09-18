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2 milyon liralık mirası 3 ayda bitirdi! Adana'da inanılmaz olay

Adana’da, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve sicili kabarık olan uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Ziya Gökhan Atalan, babasından kalan 2 milyon liralık mirası 3 ay içinde bitirince, tekrar hırsızlık yaptı. Sebze Halindeki Kamyonetlerin aküsünü çalarak 50 ila 100 TL arasında satan Ziya Gökhan Atalan, tutuklandı.

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2 milyon liralık mirası 3 ayda bitirdi! Adana'da inanılmaz olay

Adana’da, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve sicili kabarık olan uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Ziya Gökhan Atalan, babasından kalan 2 milyon liralık mirası 3 ay içinde bitirince, tekrar hırsızlık yaptı. Sebze Halindeki Kamyonetlerin aküsünü çalarak 50 ila 100 TL arasında satan Ziya Gökhan Atalan, tutuklandı.

18 Eylül 2018 Salı 10:14
2 milyon liralık mirası 3 ayda bitirdi! Adana'da inanılmaz olay

İnanılmaz olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Vedat Dalokay Hal ve Sebze Kompleksinde değişik günlerde, 3 kamyonetin aküleri çalındı. ihbar üzerin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemedi. İzlenen görüntülerde, aküleri hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunun 21 yaşındaki Ziya Gökhan Atalan’ın çaldığını belirledi. Polis, şüpheliyi suçüstü yakalamak için hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede tedbir aldı. Tekrar sebze haline gelen Atalan yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Atalan’ın, 9 ay önce ölen babasından 2 milyon liralık miras kaldığı ortaya çıktı. Parayı aldıktan sonra 3 ay boyunca lüks bir hayat süren Ziya Gökhan Atalan’ın bar ve gazinolarda eğlendiği ve pahalı otomobiller kiralayıp tatile gittiği belirlendi. Bu süre içerisinde 2 milyon liralık mirası tüketenn Atalan’ın parasız kaldığı için tekrar hırsızlık yapmaya başladığı anlaşıldı.

Aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ziya Gökhan Atalan, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etti. 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ziya Gökhan Atalan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.09.2018 13:57
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milyon liralık mirası ayda bitirdi adana da inanılmaz olay
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Ahmet 1 saat önce

Hazıra dağ dayanmaz. Benim ömrüm boyunca canlı olarak göremeyeceğim bir para miktarı. Keşke parayı bir yatırım aracı olarak kullansaydı daha iyi olacaktı.

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