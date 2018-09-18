2 milyon liralık mirası 3 ayda bitirdi! Adana'da inanılmaz olay

İnanılmaz olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Vedat Dalokay Hal ve Sebze Kompleksinde değişik günlerde, 3 kamyonetin aküleri çalındı. ihbar üzerin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemedi. İzlenen görüntülerde, aküleri hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunun 21 yaşındaki Ziya Gökhan Atalan’ın çaldığını belirledi. Polis, şüpheliyi suçüstü yakalamak için hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede tedbir aldı. Tekrar sebze haline gelen Atalan yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Atalan’ın, 9 ay önce ölen babasından 2 milyon liralık miras kaldığı ortaya çıktı. Parayı aldıktan sonra 3 ay boyunca lüks bir hayat süren Ziya Gökhan Atalan’ın bar ve gazinolarda eğlendiği ve pahalı otomobiller kiralayıp tatile gittiği belirlendi. Bu süre içerisinde 2 milyon liralık mirası tüketenn Atalan’ın parasız kaldığı için tekrar hırsızlık yapmaya başladığı anlaşıldı.



Aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ziya Gökhan Atalan, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etti.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ziya Gökhan Atalan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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