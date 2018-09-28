Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken basıldılar!

Bolu Emniyeti tarafından yapılan fuhuş operasyonunda 2 kadın ile 1 erkek fuhuş yaparken suçüstü yakalandı. Ekipler, E.A. ve Özbekistan uyruklu D.S. ile fuhşa aracılık ettiği öne sürülen A.D. ve B.K.’yı gözaltına aldı.

banner396

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken basıldılar!

Bolu Emniyeti tarafından yapılan fuhuş operasyonunda 2 kadın ile 1 erkek fuhuş yaparken suçüstü yakalandı. Ekipler, E.A. ve Özbekistan uyruklu D.S. ile fuhşa aracılık ettiği öne sürülen A.D. ve B.K.’yı gözaltına aldı.

28 Eylül 2018 Cuma 10:06
2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken basıldılar!

BOLU'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu 2 kadın ile fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bolu - Sümer Mahallesi’nde bulunan evde fuhuş yapıldığı istihbaratına ulaştı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan 2 kadın ile 1 erkek fuhuş yaptıkları esnada yakalandı. Fuhuş yaparken yakalanan erkek S.K. para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kadınlar ifadesinde fuhuşa aracılık eden kişinin A.D., evi kiralayan kişinin ise B.K. olduğunu itiraf etti. Ekipler, E.A. ve Özbekistan uyruklu D.S. ile fuhuşa aracılık ettiği öne sürülen A.D. ve B.K.’yı gözaltına aldı.

E.A.ve D.S. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildi. D.S.'nin sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Diğer kadına ise para cezası uygulandı. Fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen A.D. ve B.K.'nin ise yarın adliyeye sevk edileceği bilgisi verildi.

Bu arada Özbek uyruklu D.S. sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği sırada polise güçlük çıkardı. Polis, bağırıp çağıran D.S.'yi sakinleştirmeye çalışarak hastanenin içine götürdü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.09.2018 10:15
Anahtar Kelimeler:
kadın erkek ilişkiye girerken basıldılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı yayında özür dileyip intihar etti!
Canlı yayında özür dileyip intihar etti!
14 Ziraat Bankası çalışanı gözaltına alındı
14 Ziraat Bankası çalışanı gözaltına alındı
Kız Yurdunda Korkutan Yangın!
Kız Yurdunda Korkutan Yangın!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim