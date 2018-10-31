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2 Günde 11 Terörist Öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Reessmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 30 Ekim 2018 ile 31 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 11 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

2 Günde 11 Terörist Öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Reessmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 30 Ekim 2018 ile 31 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 11 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:48
2 Günde 11 Terörist Öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Reessmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 30 Ekim 2018 ile 31 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 11 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ''Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Gara, Zap, Metina bölgelerine 30-31 Ekim 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan 11 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

TSK'nın o paylaşımı şöyle;

Son Güncelleme: 31.10.2018 18:42
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