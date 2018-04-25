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19 Yaşındaki Kız Asansöre Binince Olanlar Olru

Balıkesir'de bir kız, iş merkezinde asansöre bindi. Asansöre binen kız, kısa süre sonra büyük korku yaşadı.

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19 Yaşındaki Kız Asansöre Binince Olanlar Olru

Balıkesir'de bir kız, iş merkezinde asansöre bindi. Asansöre binen kız, kısa süre sonra büyük korku yaşadı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 20:42
19 Yaşındaki Kız Asansöre Binince Olanlar Olru

Balıkesir'de meydana gelen olayda 19 yaşındaki kız asansörde mahsur kaldı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde bulunan Kocacamii Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan 4 katlı Geniş İş Merkezi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, İş merkezine gelen Gizem M. isimli kız, gideceği kata çıkmak için asansöre bindi. Asansör, 2 ile 3'üncü kat arasında arıza yapınca kız büyük panik yaşadı.

Asansörde rehin kalan Gizem M.'nin yardım çağrısı üzerine apartman sakinleri Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansör kapısının bir kısmını açarak genç kızı kurtardı.

Asansörde mahsur kalarak korku dolu anlar yaşayan Gizem M., yardımına yetişen itfaiye erlerine teşekkür etti.

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AsansörBalıkesir HaberHaber
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