19 Yaşındaki Hemşirelik Öğrencisi İntihar Etti

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yozgat Sürmeli Öğrenci yurdunda kalan ve isminin Müge Ç. (19) olduğu öğrenilen Bozok Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi, bilinmeyen bir sebeple yurdun 5. kat penceresinden aşağıya atlayarak intihar etti.

5. kattan beton zemine düşen öğrenciyi fark eden yurt görevlileri ile öğrenciler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, incelemelerinin ardından üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üniversite öğrencisinin cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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