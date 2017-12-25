19 Yaşındaki Genç Hesabına Yanlışlıkla Gönderilen İşçi Maaşını İade Etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki bir genç, banka hesabına yanlışlıkla yatan 1404 TL tutarındaki maaşı görünce şaşırdı. Aynı adı taşıyan işçinin hesabına yatırılması gereken bir miktarın kendi hesabına yattığını fark eden genç, parayı bankayla iletişime geçerek iade etti.

Muhammed Çolak isimli genç İstanbul'da yaşayan ve kendisiyle aynı adı taşıyan bir işçiyle karıştırıldığını paranın da işçi olan Muhammet Çolak yerine kendisine gönderildiğini söyledi. Çolak, "Banka hesabıma İstanbul'dan böyle bir para yatırılınca yanlışlık olduğunu zaten anlamıştım. Hesabıma yanlışlıkla gönderilen bu parayı diğer kişiye gönderilmek üzere aynı şekilde kuruşu kuruşuna firmaya iade ettim. Öğrenciyim ama bana ait olmayan bu paraya da dokunmadım" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA