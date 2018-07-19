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19 Temmuz MPİ Süper Loto Sonuçları Açıklandı-27 Milyon Eskişehir'e Çıktı

Süper Loto'da haftanın kazandıran şanslı numaraları açıklandı. Açıklanan çekiliş sonuçlarına göre haftalardır devreden çekilişi 1 kişi doğru şekilde bildi ve 27 bin TL'nin sahibi oldu.

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19 Temmuz MPİ Süper Loto Sonuçları Açıklandı-27 Milyon Eskişehir'e Çıktı

Süper Loto'da haftanın kazandıran şanslı numaraları açıklandı. Açıklanan çekiliş sonuçlarına göre haftalardır devreden çekilişi 1 kişi doğru şekilde bildi ve 27 bin TL'nin sahibi oldu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 22:13
19 Temmuz MPİ Süper Loto Sonuçları Açıklandı-27 Milyon Eskişehir'e Çıktı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi ve Süper Loto çekilişi gerçekleşti.

Her haftanın Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi gerçekleşti. Çekilişin tamamlanmasının ardından beklenen açıklama geldi ve haftalardır devreden Süper Loto'nun 1 kişiye çıktığı belirtildi. Buna göre 6'da 6 bilen Eskişehir Sivrihisar'dan bir kişi 27 milyon olan büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı.

Bu haftanın kazandıran şanslı numaraları şu şekilde;

  • 19
  • 20
  • 27
  • 31
  • 37
  • 53

Bu sonuçlara göre dağıtılan ikramiye tutarları şu şekilde;

6 bilen kişi sayısı :    1              Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27.095.109,90 TL

5 bilen kişi sayısı :    104          Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14.004,70 TL

4 bilen kişi sayısı :    7,806       Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 200,15

3 bilen kişi sayısı :    171,048   Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,80

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Süper LotoSon DakikaEskişehirMpi
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